Alejandro Oleiro irresponsabilidad en la dirección del Hospital Presidente Perón

El Hospital Interzonal General de Agudos “Presidente Perón” es conducido por el director ejecutivo, Alejandro Oleiro; y sus asociados Martín Cersócimo, Marcelo Marcote y Martín Gorenstein, no se trata de un hospital más de los que posee el municipio de Avellaneda, sino que es el que más caudal de pacientes atiende y uno de los que hace muchos años necesita una mejor infraestructura y atención a los ciudadanos.

Pasaron muchas direcciones médicas con aciertos y errores, pero en medio de una pandemia mundial, resulta injustificado que en un centro de salud no se respete el distanciamiento social, no se cumplan los horarios de los servicios y que todo lo que no funciona bien atente contra la salud de los pacientes.

La lógica indica que uno va a un centro de salud a mejorar su salud y no a contraer una enfermedad, amontonar a gente en pasillos con poca ventilación es atentar contra su salud, no controlar que por ejemplo la farmacia del hospital funcione en los horarios correspondientes es ser negligente, pero parece que pocos cumplen sus horarios en el hospital público y a pocos les importa.

Desde las 08:30 había gente esperando en una cola para la farmacia y otros para autorizar estudios en la Auditoría Médica, el horario de atención de ambos lugares es a las 09:00, pero en ambos casos a nadie le importo que esto no se cumpliera y que se sumaran personas en ambas colas, en la Auditoría Médica explicaban que hasta que no llegue la secretaria no podían recibir ningún trámite, el horario de apertura al público si es a las 09:00 hs, la secretaria se supone llegué antes no 40 minutos después como ocurrió, lo mismo pasó con la farmacia que abrió la ventanilla, pero solo para calmar los reclamos, se tomó su tiempo para atender.

Lo inexplicable y repudiable, fue la respuesta de una empleada del hospital quien al comentarle por la falta de distanciamiento y atención me dijo «es lo mismo, total la gente si no se contagia acá se contagia en otro lado porque nadie se cuida» una frase cierta, pero que carece de sentido lógico, porque no todos se reúnen o están de fiesta, hay muchos que se cuidan y van al hospital por una necesidad médica y no de paseo, con lo cual es el hospital quien comete una grave falta al no organizar la atención, con ese criterio, todo es un vale todo.

Uno de los directores asociados, Marcelo Marcote, pasó varias veces entre la cola de gente, incluso con una torta en sus manos buscando una oficina libre, lo que no está mal porque no atiende pacientes, pero debería haberse preocupado de la cola pacientes sin distanciamiento y de averiguar o explicar lo motivos de la demora en abrir la farmacia.

Se trata de un hospital público y por eso deben dar explicaciones, el hospital tiene además del director responsables médicos y políticos, uno el Dr. Luis Parrilla a cargo de la Región Sanitaria VI y el otro es el Ministro de Salud provincial Daniel Gollan.

Es necesario que estos hechos no se repitan en centros de salud.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw