Agustín Romo el más estúpidamente cobarde de los libertarios, un «gatito de cristal»

Si hay algo que distingue a los libertarios, es que tienen un discurso violento, una incontinencia verbal ridículamente parecida a cuando hablaba Silvia Süller y una supina cobardía que les resta lo que en la historia de la humanidad era una señal de honor y es bancar con el cuerpo lo que se dice ofendiendo a otro.

Agustín Romo, se hizo conocido como el «director de comunicación digital de LLA», un cargo que si no fuera por el éxito en los jóvenes que crecieron desinformados, con privaciones económicas o limitaciones por las economías, los contenidos de Romo, serían un meme de cabotaje.

Próximo dice a recibirse de abogado, parece que algo tarde para alguien que se cree superior y a los 27 años aún no se ha recibido, su único mérito es hacer campañas en redes sociales donde como todo cobarde generaba debates usando varias cuentas falsas y seudónimos, lo que refuerza mi apreciación personal de que todos los referentes libertarios conocidos, hablan mucho, pero se caracterizan por ser unos cobardes que insultan y desprecian de manera online.

Entonces en una juventud donde todo es online, que permite vivir una realidad paralela, con amistades virtuales y donde no hay compromisos ni nada que genere lazos y lo peor que les puede pasar es quedarse sin Internet, es entendible que personajes como Romo tengan éxitos, se dirige a esa generación de conformistas, mal informados que como dice Romo suelen callar en reuniones para inventarse personajes donde son héroes y valientes, divertido sí, pero peligroso para votar a estos manipuladores.

Se presenta como sobrino nieto de Palito Ortega, sí, el payaso que habla de ser anti casta tiene sangre de casta y peronista, así de incongruentes son, por más que la jueguen de rebeldes, porque las únicas rebeldías que mejoraron o produjeron un cambio fueron las que se dieron en las calles, no en discursos pedorros para las redes, el propio Javier cuando no está gritando o insultando es un tipo que duda, me tocó conocerlo y si bien es divertido en algunos aspectos, dista mucho de ser valiente o ponerle el cuerpos a las situaciones si es necesario y un país no se gobierna con miedo o delegando el poder en segmentos sociales como pretende al delegar los ministros en sectores como propone para lotear el Estado, delegar poder y no asumir las consecuencias, en qué lugar serio del mundo, los jefes policiales eligen al ministro de seguridad, la Corte al ministro de justica y los militares al ministro de defensa, mucho peor, solo a un insano se le ocurre pasar los planes sociales a los grandes sindicatos, algo que Barrionuevo se relame aunque aclara no quiere un cargo, y para qué, si el poder ya lo tendría, te manda a los del sindicato o a los de la calle que pasarían a depender de sus decisiones.

Ahora bien, con el dólar pasando los $1200, el zapallito verde de Romo, sale a defender a Milei de las acusaciones en su contra por estimular la corrida bancaria y decir que cuando más alto el dólar más fácil es dolarizar, entonces mintió cuando dijo que la dolarización iba a ser con el valor del dólar del momento y que era lo mismo, ahora, quien podía ganar un salario de 250 dólares va a ganar 125, macanudo el tipo, total él va a recibir un aporte económico que nunca aclaró de cuánto es de los que llama grupos de inversión de riesgo o alguien cree que Milei es un patriota.

Así que Agustín Romo, cuando vos llamas a los argentinos que no son libertarios y creen que Milei fue irresponsable, pelotudos e hijos de puta, solo estás mostrando ser un bocón y un cobarde, esas cosas no se dicen por Twitter, deberías salir y decirlas en la calle, es obvio que la corrida del dólar no es causa directa de Milei, pero sí hay grupos económicos que financian a LLA y que no lo hacen por ideología sino como una inversión.

Por otro lado, Palito Ortega hizo su fortuna gracias al pueblo, que estimo sí era pelotudo como decís porque dotes como cantante no tenía ni tuvo, en Europa no hubiera triunfado con los exponentes de esa época, entonces deberías bajarte del caballito online y ser más hombre, liendres online hay muchas, como vos, que mientras no tuvieron relevancia andaban en el anonimato.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw