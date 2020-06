Avellaneda: La rápida acción policial y judicial permitió esclarecer un robo y recuperar los objetos robados

Hace mucho tiempo que los vecinos reclaman medidas más expeditivas de parte de la policía y de la justicia que a veces demora con las medidas judiciales, generalmente los allanamientos, lo que hace que cuando se concretan no se recuperen los objetos y no se encuentren pruebas suficientes para procesar a los acusados.

En este caso en particular, el robo a una comerciante de Sarandí, fue distinto, la Fiscal del caso consultó con la Jueza de Garantías respecto de autorizar los allanamientos en urgencia por la ubicación de uno de los celulares robados, esa medida que se encuentra contemplada en el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, tipificado en el Art. 222, no requiere de la orden judicial previa, pero nunca está de más si en la demora no se perjudica el resultado buscado.

El parte policial:

CCAR. ALLANAMIENTOS DE URGENCIA POR ROBO CALIFICADO (ENTRADERA)

SUPERINTENDENCIA REGIÓN AMBA SUR I –

ESTACIÓN DE POLICÍA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD AVELLANEDA –

CRIA AVELLANEDA 5TA, WILDE.

FECHA: 20-06-2020.-

OBJETIVO: CCAR. ROBO CALIFICADO “ENTRADERA”.-

LUGAR DEL HECHO: JUAN B. JUSTO 996 SARANDÍ, AVELLANEDA.

VÍCTIMA: ROMINA S., arg, 31 años, comerciante.

APREHENDIDOS:

1.- CÉSPEDES MIGUEL ARIEL, arg, 22 años, vendedor ambulante, Dlio. Sargento Cabral S/Nro. y Neuquén de Villa Azul Bernal Quilmes.

2.- CARBALLO MARCELO ALEJANDRO, arg, 31 años, changarín, Dlio. Pasaje 3 Casa 9 de Villa Azul Wilde Avellaneda.-

3.- RIMBELITTI MATÍAS CARLOS, arg, 25 años, desocupado, Dlio. Pasaje 4 Casa 17 de Villa Azul Wilde Avellaneda.-

ELEMENTOS SECUESTRADOS:

1.- TV marca Hitachi de 40 “.-

2.- TV marca Samsung de 40”.-

3.- 9 Atados de cigarrillos de diferentes marcas.-

4.- 2 Teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos.-

5.- 4 Remeras de diferentes talles y motivos marca CARACRUZ.-

6.- 4 Pantalones de diferentes talles marca CARACRUZ.-

7.- 17 Buzos de diferentes talles marca CARACRUZ.-

8.- 13 Pares de zapatillas marca Nike.-

9.- 4 Chombas de diferentes talles marca CARACRUZ.-

(Todo lo nombrado a perteneciente a la Vtma).-

10.- Revólver marca Cold Cal. 38 SP Serie 161866 con 4 proyectiles intactos.-

11.- Pistolón marca PVT Cal. 16 numeración suprimida.-

OBJETIVOS ALLANADOS DE URGENCIA:

1.- Pasaje 3 Casa 9 de Villa Azul, Wilde, Avellaneda.-

2.- Pasaje 4 Casa 17 de Villa Azul, Wilde, Avellaneda.-

SÍNTESIS: Llevo a su conocimiento que a raíz de hecho de Robo en finca (entradera) en jurisdicción de Cría Avellaneda 4ta Sarandi, por parte de 3 N.N masculinos y por seguimiento de GPS de uno de los teléfonos celulares sustraídos a las victimas, se logró dar con los domicilios de los autores del hecho. Que mantenida comunicación con la Dra. Solange CÁCERES titular de la UFI 3 Polo Judicial Avellaneda – Dpto. Judicial Lomas de Zamora, quien previa consulta con la Dra. Brenda MADRY titular del Juzgado de Garantías Nro. 9 Sede Avellaneda y a tener del Artículo 59 inciso 1ro 2do Párrafo del CPP, dispuso los ALLANAMIENTOS DE URGENCIA para con los domicilios sito en PASAJE 3 CASA 9 y Dlio sito en PASAJE 4 CASA 17 ambos de Villa Azul de Wilde – Avellaneda.- Que en el Dlio de Pasaje 3 Casa 9 de este medio, se procedió a la aprehensión de CÉSPEDES MIGUEL ARIEL y de CARBALLO MARCELO ALEJANDRO, a quienes se les secuestró: 2 TV Led, 2 Teléfonos celulares, 4 Pares de Zapatillas marca Nike, 2 Remeras marca Caracruz, 1 Buzo marca Caracruz y 1 Chomba marca Caracruz (elementos pertenecientes a la Vtma) y en relación al Dlio sito en Pasaje 4 Casa 17 de este medio, se procedió a la aprehensión de RIMBELITTI MATIAS CARLOS, donde se procedió al secuestro de: 16 Buzos marca Caracruz, 4 pantalones marca Caracruz, 3 chombas marca Caracruz, 2 remeras marca Caracruz y 9 atados de cigarrillos (elementos pertenecientes y sustraídos a la Vtma) como así también se procedió al secuestro de: Revólver marca Cold Cal. 38 SPL Serie 161866 con 4 proyectiles intactos dentro de sus alvéolos almacenados y Un Pistolón marca PVT Cal. 16 con numeración suprimida, como también prendas de vestir de esta policía como ser Gorra (quepi), Camisa, campera y Chaleco refractario naranja todo con escudo de color dorado de esta policía.- Mantenida nueva comunicación con la Dra. CÁCERES quien interiorizada de los pormenores, dispuso la APREHENSIÓN de CÉSPEDES MIGUEL, CARBALLO MARCELO y de RIMBELITTI MATÍAS en orden al delito de ROBO CALIFICADO (ENTRADERA) POR EL USO DE ARMA DE FUEGO Y EN POBLADO Y EN BANDA – TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE GUERRA Y TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE USO CIVIL, y demás diligencias de rigor.- Fdo. JAVIER GONERODOSQUI – SUBCOMISARIO – JEFE DE DEPENDENCIA.-