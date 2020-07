Alberto Fernández: Un gobierno débil solo puede fracasar

Un gobierno débil solo puede estar condenado al fracaso, no alcanza con hablar bien y ser profesional, la provincia de Buenos Aires siguen subiendo los contagios y es todo un joda, por Avellaneda hay zonas donde no se puede caminar manteniendo la distancia porque se mezclan las colas de gente esperando, para el cajero, para hacer compras, autos por todos lados, una payasada una cuarentena así, con esto solo joden al que tuvo mala suerte y fue controlado, así no se hacen las cosas, levanten la cuarentena y asuman que no tienen los huevos para gobernar, de a poco se le burlan todos, los políticos de la oposición, los jueces y empresarios corruptos, tienen en el mismo gobierno a funcionarios que no quieren que se investiguen negociados de funcionarios anteriores, esto así, es una bomba de tiempo y termina mal.

No se puede confundir ser moderado con débil, o comienzan a sacudirse y sacarse a funcionarios que están más para la docencia que para el ejercicio de funciones ejecutivas o se los come la oposición que cada día se muestra más fuerte.

#gobierno #AlbertoFernández #cuarentena #corrupción #debilidad #funcionarios #justicia #oposición #MarceloHawrylciw #Avellaneda #AxelKicillof #BsAs