Volquetes Veiga, lo barato puede salir caro

La empresa VEIGA VOLQUETES, con domicilio en la calle Cnel. Murgiondo 978 de Valentín Alsina, partido de Lanús, parece tener una especie de «protección» municipal para poder operar con total impunidad sin cumplir con la Ley de Tránsito, con las exigencias que a todo ciudadano se le requiere para circular con un vehículo como es el tener las cubiertas en condiciones y la famosa VTV entre otras, por si fuera poco ellos mismos en las redes sociales suben fotos de sus volquetes en clara infracción y poniendo en riesgo a quienes circulan.

Esto no es una opinión personal, son las normas que nos rigen a todos pero que esta «empresa» parece ignorar, en un llamado a la empresa, la señora que nunca se identificó y atiende el teléfono incluso considera que si a alguien le molesta un volquete es porque no sabe manejar, pero en su corto razonamiento no se trata de que alguien pueda ir a chocar el volquete mal estacionado, sino que puede ser un elemento mortal si ocurre un accidente y alguien termina impactando un volquete que no debería estar en la vía pública, en su ignorancia esta mujer compara un objeto de acero con un vehículo.

Pero a las pruebas me remito, la empresa posee un camión que circula con la patente XBJ 633, con la inscripción en sus puertas de Habilitación 40112, estimo será una habilitación municipal, en el parabrisas no se observan los stickers que todo vehículo habilitado para circular debe poseer y se observa que la cubierta delantera derecha no posee las condiciones requeridas para ese tipo de vehículo de gran porte, lo que es un riesgo latente que circule en esas condiciones una camión que transporta gran peso, esto lo deberían saber los responsables de la empresa.

El volquete que dejó este camión si tenemos en cuenta la normativa vigente está en infracción al carecer de los requisitos que deben cumplir los mismos que no es solo contar con el número de teléfono de la empresa, eso es publicidad, sino que debe indicar el número de contenedor, peso máximo y otra información relevante, como también estar en condiciones y con la señalización correspondiente, no se trata de ahorrar pintura, se trata de estar en regla.

Pocas veces en mi experiencia como periodista encontré gente tan maleducada como el chofer del camión y la mujer que atiende el teléfono de la empresa, que no sabía qué seguro posee pero dijo que tenían todo en regla, como ciudadano si alguien deja un objeto frente a mi domicilio tengo el derecho de saber si cuentan como corresponde con el seguro para terceros.

Veremos que explicación dan los municipios de Lanús, Avellaneda y el Gobierno de la Ciudad respecto a la falta de controles a los contenedores, el estado de los camiones y que se burlen de las normas al publicar ellos mismos un contenedor o volquete que viola varias normas y que se puede ver en el Facebook de la empresa. Abundan casos de accidentes de tránsito fatales por colisiones con contenedores como para hacerse los distraídos.

Para ser objetivo dejo el LINK a una nota de un medio colega al respecto.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw