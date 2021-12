Volquetes Veiga, impunidad y encubrimiento municipal

Los dos domicilios en zona sur que declara la empresa se encuentran en el partido de Lanús cuyo intendente es Néstor Grindetti, un municipio que se jactan de tener una eficiente seguridad y de realizar controles vehiculares, pero parece que los grandes camiones están exentos de los controles y de reunir los requisitos mínimos necesarios para circular sin poner en riesgo a otros.

Eliminaron de su perfil en Facebook las fotos que habían subido donde no quedó en evidencia que o no conocen la Ley de Tránsito o no les importa, pero el camión en cuestión patente XBJ633, sigue circulando en las mismas condiciones, es decir poniendo en riesgo a terceros, porque hay que entender de una vez que no se puede circular con un vehículo en malas condiciones y menos si se trata de camiones con carga pesada.

El municipio de Lanús debe controlar esa es un responsabilidad indelegable de no hacerlo y ocurrir un siniestro además de tener responsabilidad en la falta de controles, por incumplimiento en los deberes de funcionario público, como también debe el municipio dar las explicaciones sobre la falta de controles sobre los camiones y las actividades de las empresas que además deben poseer los permisos y lugares para descargar los materiales que transportan ya que al dejar los contenedores varios días suelen terminar los vecinos arrojando basura en ellos.

O será que la impunidad se paga con publicidad del municipio como se ve en los volquetes que no tienen toda la información requerida pero se puede ver el logo del municipio de Lanús. Raro.

Si dicen que brindan el mejor servicio, deben mostrarlo con las unidades y con respeto por los otros.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw