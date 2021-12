STMA fiesta y descontrol sanitario

El STMA, organizó un evento para inaugurar la temporada de verano en el predio 24 de septiembre, el polideportivo ubicado en la calle Matanza 1095 de la localidad de Villa Domínico. A pesar del incremento de contagios y de las recomendaciones de los médicos, parece que el secretario general Hernán Doval y su entorno son inmunes a cualquier virus y arman una fiesta con recital incluido donde nadie tiene un barbijo, no hay distancia y sudan por el clima.

Es muy difícil imaginar los motivos por los cuales la dirigencia del STMA desprecia la vida de sus afiliados al no tener los mínimos requisitos de seguridad sanitaria. Es evidente que no entendieron NADA, que estar vacunado no es sinónimo de estar inmunes, que aún falta un tiempo para considerar superada la pandemia y que es sencillo, en lugares abiertos con mantener la distancia se evitan contagios, pero la foto muestra que no hay ningún tipo de cuidado y es preocupante porque se trata de gente que tiene trato con otros en el municipio y que pueden contagiar.

Hay necesidad de gastar dinero en gorras para que Doval haga campaña? cuando siempre faltan servicios para los afiliados?

El sindicato debería hacer un comunicado explicando los motivos por los cuales esto pasó y asumir las responsabilidades que les correspondan.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw