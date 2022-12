Trabajadores de buques pesqueros solicitamos, una vez más, reunirnos con Ministros y Cámaras empresarias

Se espera lograr un acuerdo entre Estado, empresas y trabajadores para dar solución al reclamo de los trabajadores marítimos que solicitamos que el impuesto las ganancias se aplique únicamente sobre el salario básico, excluyendo a la productividad. Ya hay acercamiento con sectores de gobierno tras el anuncio de un paro total de actividades en la industria pesquera para los días 2, 3 y 4 de enero, al que adhieren gremios de a bordo y portuarios.

Acceda al audio de la entrevista realizada al Secretario General de la AACPyPP Jorge Frías por María Delia Sebastiani en LU6 Radio Atlántica AM 760, el 14/12/2022, y otras en https://bit.ly/3hnHGTp



Este impuesto está generando evasión fiscal, pago de salarios en negro, así el fin de recaudar cae en saco roto, salvo que en los gobiernos haya alguien interesado en que los salarios se paguen en negro. De esta manera se termina recaudando menos de lo pretendido.



Eso es lo que no ven ni funcionarios ni legisladores de todo estrato. En estos 20 años nos hemos reunido con las autoridades de gobierno, de este y de los anteriores, siempre lo hemos planteado, en todo escenario, incluso en el propio Congreso de la Nación. Lo hemos solicitado aun cuando están en campaña electoral. Quizás no comprendan el mensaje, sabemos que el cobro de este impuesto es necesario para la política, pero no es beneficioso en estas condiciones ni para el Estado, ni para el trabajador, ni para las empresas que cumplen con el pago de salarios acorde a la ley.



Si se da una solución a nuestro pedido, los principales fiscalizadores para que esta evasión no ocurra seremos los propios trabajadores. Quienes hoy aceptan esos pagos coaccionados, porque nadie quiere caer en la denigración de percibir su salario en negro, tiene que hacerlo porque si no la mitad de su esfuerzo se queda en impuestos. Esto es lo que queremos que la Ministra de Trabajo y el Ministro de Economía comprendan, esto es lo que queremos que se corrija. v Otro aspecto a considerar es que por la idiosincrasia del trabajador marítimo, lo que gana lo gasta, compensando el desarraigo con consumo, «no tenemos bolsillo», no tiene sentido generar un mercado negro cuando todo en blanco nos beneficia a todos.



Particularmente en Capitanes de Pesca esta realidad también afecta a la administración y entre ello al funcionamiento de la obra social, este año se registró una baja significativa en la recaudación, en un año en que se tomaron importantes decisiones políticas, bajando la cuota sindical y doblar la cobertura médica nos encontramos nadando contra la inflación, que nos acosa todos los días, y esto del negreo del salario, con lo cual bajó nuestra recaudación y nos provoca un daño para dar respuesta a la familia de los Capitanes.



Si bien el anuncio del paro fue realizado por esta Asociación, otros gremios también los están impulsando, y así lo ha hecho público la Federación de Trabajadores del Mar Argentino y desde el frente de sindicatos marítimos marplatenses.