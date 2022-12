Pasteleros revisó la paritaria del sector Heladerías y metió un aumento del 103%



El Sindicato de Trabajadores Pasteleros que conduce Luis Hlebowicz firmó en las últimas horas la revisión de la paritaria del sector Heladero con un aumento salarial del 103% entre diciembre del 2022 y mayo del 2023.



El secretario general de Pasteleros, Luis Hlebowicz afirmó que «vamos por más beneficios, más prestaciones, más y mejor infraestructura para la familia pastelera. Siempre priorizando la defensa de los salarios y los puestos de trabajo en cada Rama de nuestra Actividad».



Se trata de la revisión paritaria celebrada entre el sector sindical y la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines. El acuerdo establece un cronograma de incrementos hasta mayo del 2023 que deberán calcularse sobre los salarios de Junio 2022.



• Diciembre 2022: Asignación no remunerativa de 10% + 20%

• Enero 2023: Aumento sobre el salario básico del 50% más una asignación no remunerativa de un 10% y se suma un 10% más.

• Febrero 2023: Suma fija no remunerativa del 10%

• Marzo 2023: Aumento sobre el salario básico del 70% más una asignación no remunerativa del 10%.

• Abril 2023: Asignación no remunerativa del 10%

• Mayo 2023: Aumento sobre el salario básico del 103%

Revisión Salarial en el sector de Pizzeros

El sector sindical logró dos acuerdos. Uno para el sector de pizzerías fábricas, que incluye la actividad de fábricas de discos de empanadas; fábricas de pizza y/o pre pizza; fábricas de churros. Por otro lado, logró un acuerdo para el sector de las pizzerías locales. El mismo incluye las pizzerías-grill; pizza-café; rotiserías y casas de empanadas. Estos acuerdos fueron celebrados por la Asociación de Propietarios de Pizzerías, Casas de empanadas y Actividades Afines.



● Diciembre 2022: Se abona una asignación no remunerativa de un 10% + 20% para el mes de diciembre de 2022 para todas las categorías.

● Enero 2023: Se abona un aumento en el salario básico del 30 % más una asignación no remunerativa de un 10% +20% para el mes de enero 2023 para todas las categorías.

● Febrero 2023: Se abona un aumento en el salario básico del 50 % más una asignación no remunerativa de un 10% + 10% para el mes de febrero 2023 para todas las categorías.

● Marzo 2023: Se abona un aumento en el salario básico del 70 % más una asignación no remunerativa de un 10% para los meses de marzo y abril 2023 para todas las categorías.



El acumulativo anual se concretará en Mayo del 2023, cuando se abonará un aumento en el salario del 90% para todas las categorías.

