The Tower Beer House cerró sus puertas

The Tower Beer House, la cervecería que se ubica en este peculiar lugar en Zona Oeste, comunicó su cierre por la falta de público. Según señalaron, la zona donde estaba ubicada bajó el consumo debido a que el público se fue a otros lugares donde creció mucho la masividad de gente.



«Lamentablemente debido al bajo consumo gastronómico de los últimos meses, debimos tomar la decisión de cerrar nuestras puertas como The Tower Beer House! Gracias a todos por habernos acompañado estos 5 años!», manifestó la cuenta administrada por los dueños.



«Gracias a todos los que nos acompañaron durante este tiempo. Nos dejó mucho aprendizaje, no solo para el rubro, sino para la vida. Estamos contentos de haber terminado este ciclo»», concluyeron en el posteo.