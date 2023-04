Solicitan máxima difusión para colaborar con un refugio que brinda un trabajo social imprescindible

Hoy fuimos al refu de Deo a llevar donaciones y no puedo entender como quieren quitarla del pequeño predio y darle otro temporal y aún más pequeño. Evidentemente, para los políticos los animales son «cosas» que jamás van a estar dentro de sus intereses. Deo es una persona con graves complicaciones de salud y que a pesar de ello, lleva adelante sola y a pulmón su refugio con más de 60 animales, además de hacerse cargo de la desidia y el abandono que la rodea en Isla Maciel… alimentando y castrando a todos los que puede. Hoy llegué angustiada y con el corazón partido por no hacer más, pero no me voy a quedar con los brazos cruzados… apelo a la gente con corazón, valores e ideas a que me ayuden a buscar una solución para que deo conserve ese lugar (que desde hace muchos años lo viene armando como puede para resguardar a los seres más puros de la Tierra!), donde ahora quieren construir viviendas y tirar a la basura la lucha de toda su vida… si se consigue conservar y se lo aseguran con la documentación correspondiente, yo me comprometo a donar ladrillos, cemento, chapas… como? Con mi sueldo… con los 4 trabajos que tengo! Pero necesito que me ayuden a cranear ideas! Yo cumplo! No tengo palabra de político… seamos su voz! Juntemos firmas! Deonilda Miranda Y SUS PERRITOS Y GATITOS NOS NECESITAN!!! MÁXIMA DIFUSIÓN POR FAVOR!!! Todos somos Deonilda Miranda carajooooo!!!

