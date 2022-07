Situación grave en la Argentina y el Astillero Río Santiago sin trabajo confirmado

Publicamos el boletín «La Proa» del 6 de julio de los compañeros de la Agrupación Celeste de la CCC del Astillero Río Santiago de Ensenada.

La renuncia del Ministro de Economía Martín Guzmán, agrava aún más la crisis social, política y económica que atraviesa toda la Argentina. A la inflación galopante que ya venía achicando el poder adquisitivo de los salarios, se le suman ahora la corrida bancaria que puso el dolar paralelo en $270, y los precios seguirán acompañando ese aumento.

Junto con la designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía, se están definiendo las políticas económicas para los próximos meses.

¿Qué dirección tomará el Gobierno? Hay dos caminos:

1.- ¿Seguirán los poderosos llevándosela en pala? ¿Seguirán recaudando dólares para pagarle al

FMI? ¿Seguirán ahogando la producción nacional?

2.- ¿O utilizarán esos fondos para el bienestar del pueblo y los trabajadores? ¿O Destinarán la

partida presupuestaria del FONDEF, para la construcción en el ARS del buque Makassar para

la Marina? ¿O concretarán la construcción de las OPV para el Ministerio de Seguridad en el

ARS? ¿O van a destinar los fondos necesarios para la reparación en el ARS de las MEKO y

concretar el traslado del Dique Flotante de Vías Navegables?

Desde la experiencia, los trabajadores/as del Astillero, podemos decir que las respuestas

favorables aparecieron siempre que nos hicimos visibles y movilizamos:

• Los contratos de las LICAS y la Compuerta, avanzaron cuando hicimos una Caravana en el medio de la Pandemia.

• El acto de botadura de las LICA con la presencia de la plana mayor de la política y las fuerzas armadas, se concretó cuando se reunió el Cuerpo de Delegados y planteamos una recorrida que avance hacia una Asamblea General.

• Y la reunión con el Ministro Taiana, fue después de ir con 300 compañeros al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Transporte. A la recorrida de la Comisión Administrativa se le sumó la movilización a La Plata y a la Bolsa de Comercio de Rosario, a reclamar soberanía nacional sobre el río Paraná y el Canal Magdalena. Ahí el Ministro Taiana recibió a Comisión Administrativa, planteando que en un mes tendríamos respuesta sobre la partida del Fondef para avanzar con el buque Makassar. También apoyó la salida parcial de la Zona franca y la Sociedad del Estado.

• A esto hay que sumarle las gestiones de las últimas semanas con el gobierno provincial, para avanzar en resolver los principales puntos que se fueron planteando en lasasambleas de sector.

Por todo esto decimos que, ante la grave situación en la que se encuentra la argentina y el poco tiempo que nos queda para firmar un contrato antes de fin de año, necesitamos reunión de delegados y asamblea general de forma urgente, y si es necesario, movilizarnos

para buscar respuestas. Los trabajadores/as del astillero tenemos que ser protagonistas en el

rumbo que tomará la Argentina y el momento, es ahora.

Propuestas de la Corriente Clasista y Combativa ante la situación social, política y económica en curso

1) CONGELAMIENTO DE PRECIOS Y LEY DE ABASTECIMIENTO.

2) PARITARIAS LIBRES Y SIN TECHO.

3) SALARIO ACORDE AL VALOR DE LA CANASTA FAMILIAR TOTAL.

4) DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL GENERANDO PUESTOS DE TRABAJO FORMAL.

5) DEFENSA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES. AUMENTO DE LA AYUDA SOCIAL Y AUMENTO EN EL CUPO. SALARIO SOCIAL UNIVERSAL, EN EL CAMINO DEL TRABAJO FORMAL. SOLIDARIDAD CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES QUE TANTO NOS ACOMPAÑARON EN LA LUCHA DEL ARS.

6) DEFENSA DEL RÍO PARANÁ Y CONCRECIÓN DEL CANAL MAGDALENA.SOBERANÍA SOBRE NUESTROS RÍOS Y MARES.

7) SANCIÓN DE LA LEY “VIAS NAVEGABLES ARGENTINAS S.E.” Y LA LEY “TIERRA, TECHO Y TRABAJO”, PRESENTADAS POR EL COMPAÑERO JUAN C. ALDERETE.

8) REPUDIAMOS EL USO POLÍTICO DE LA JUSTICIA EN EL ALLANAMIENTO DE UN COMEDOR POPULAR Y LAS VIVIENDAS DE CINCO DIRIGENTES DE NUESTRA ORGANIZACIÓN EN EL BARRIO DE SAAVEDRA EN LA CABA.

9) NO A LA ESTAFA MACRISTA. NO HAY SALIDA A FAVOR DEL PUEBLO NEGOCIANDO CON EL FMI.

10) POR LA UNIDAD DEL FRENTE DE TODOS