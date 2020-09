Silvia Raquel Diana, hipocresía y delito

La concejal de Juntos por el Cambio Silvia Raquel Diana, es un claro ejemplo de que mis editoriales anteriores no estaban erradas en cuanto al fogoneo político de los que en lugar de trabajar por los vecinos que los votaron, dedican su tiempo a violar las normas, la situación se agrava en cuanto se trata de un funcionario público y de un profesional justamente del derecho.

En la necesidad de no dejar de hacer política, sus reuniones irresponsables con militantes para armar bolsas de asistencia selectiva violaban el cumplimiento de aislamiento y cuidados recomendados para los trabajadores esenciales, la concejal no cumplió ninguno.

Cuando estaba en campaña, uso la sede de la UCR Gerli para organizar reuniones de vecinos simulando un interés en la seguridad, en ellas se cansó de criticar el trabajo policial, incluso cuando un jefe nuevo llegó a la comisaría 6ta dijo estar feliz porque le saco a unos usurpadores en minutos pero no compartir los métodos, salvo en estas ocasiones, demostrando que si se torcía un poco la aplicación de la Ley en su beneficio, estaba mal, pero no tan mal.

Acuso a la policía de Avellaneda de ser parte de la corrupción y de liberar zonas, por insistencia de quien escribe dijo que en su condición de abogado acompañaría las denuncias en la justicia de los casos donde no se cumpliera con su trabajo, tanto policías como funcionarios de seguridad del municipio, pero siempre puso excusas y quedó en nada.

Ahora, con su participación en el reclamo policial en Plaza Alsina junto a otros militantes de Juntos por el Cambio, confirma que los policías están siendo USADOS para hacer política, que son ellos los peones a sacrificar en este juego, pero muchos por ignorancia y juventud no lo ven, los políticos presionan y después se reúnen a negociar, luego el policía no importa y no conozco un caso de un policía que hubiera reclamado y recibido asistencia de algún político, ni siquiera los perseguidos por hacer su trabajo, ni hablar de los que violan los reglamentos internos y la Ley. Estimo que los que sean sumariados y denunciados judicialmente serán patrocinados por Diana de manera gratuita en apoyo al reclamo.

Personajes como Silvia Diana, son despreciables, a falta de capacidad para trabajar en el HCD que es para lo que se la voto, se muestra impune, cuando más contagios y muertos hay en el país ella se muestra alegre violando el distanciamiento social, violando la Ley porque no es su trabajo estar en una marcha ilegal, pero por sobre todo, ellos los que dicen defender la República apoyan una sublevación policial?

La abogada Silvia Raquel Diana con Tomo 52 y Folio 415, matrículada en La Plata, con sus acciones no hace más que alimentar la mala imagen de los abogados que participan en política y de los políticos que a falta de propuestas juegan en la mierda que ellos mismos generan. Con estos ejemplares la UCR debería pedir disculpas a sus votantes, pero cuando no estás equilibrado, un acto grave te causa gracia y sos tan poco inteligente que lo subís a las redes sociales.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw