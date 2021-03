Silvia Diana mejora la oposición

Parece que la concejal de Juntos por el Cambio Silvia Diana mejora la puntería y la coherencia a la hora de ser realmente una oposición seria y no solo un político con promesas y criticas intrascendentes.

Sus últimas declaraciones a un medio fueron una sorpresa interesante ya que todas las criticas son puntuales y con fundamentos sólidos, los vecinos esperamos esto de quienes deben ejercer la oposición, poco importa que sea en minoría siempre que lo que se diga sea verdad y en beneficio o representación de todos.

Su critica al discurso del intendente Alejo Chornobroff al abrir las sesiones 2021 del HCD son de lo mejor que se ha dicho:

“Fue una vergüenza, es más de relato kirchnerista, de hecho cuando dieron el informe de salud se olvidaron de explicarnos la vacunación VIP que hay en los hospitales de Avellaneda, dijo que se habían vacunado 10 mil personas, yo estuve con el director del Hospital Perón y nos dijo que todavía no habían terminado de vacunar a los 1100 profesionales del lugar y le habían llegado 1900 vacunas, entonces me pregunto qué pasó que no está todo”

“Se habló de la obra, yo vivo en Gerli están repavimentando Lacarra que está bien, mientras tengo pedidos del interior del barrio para arreglar calles cómo Casacuberta al 1500 que hay una tubería debajo y se está hundiendo y no las tocan”

Consideró “patético” que el mandatario interino “haya repetido constantemente Jorge (Ferraresi) me dijo que haga esto, Magdi (Magdalena Sierra) me ayudó con tal cosa”.

“No hace falta hablar de los papeles, hay que ver lo que le pasa a la gente en las calles, el celular pasó a ser un teléfono fijo porque en la calle no lo podes usar, el otro día robaron un local en Güemes a las 13:20. A un conocido le robaron la moto y después hicieron 3 robos más con ese vehículo, no se entiende cómo no los pueden seguir con las cámaras. La realidad mata al relato y la gente lo sabe”

“No publica en el Boletín Oficial cómo gastó la plata, los valores de las contrataciones directas, ni nada de lo que decreta”. “No puedo chequear lo que dicen que gastaron porque no se publican los actos de gobierno, ni nada que tenga que ver con transparentar los fondos públicos municipales. Este año voy a insistir con eso para que se utilice el Boletín cómo establece la ley”

Por acá es el camino y espero como periodista y vecino de Avellaneda, que Silvia se mantenga con esta lucidez que es tan necesaria en un HCD donde falta mucho honor, Ferraresi ha dejado regalado el espacio político a la oposición, ni Chornobroff ni Magdalena Sierra son apreciados por la mayoría de los vecinos, si Juntos por el Cambio pretende hacer una diferencia en las próximas elecciones debe dejar de lado los espurios acuerdos y ser una oposición de verdad.

No comparto su opinión sobre Maximiliano Gallucci concejal de Juntos por el Cambio respecto a sus conocimientos sobre seguridad, de hecho deja mucho que desear y dudo de la ética de un concejal que tiene más de un sueldo del Estado, mientras exista esa condición, Gallucci es un oportunista colgado de la función pública y lo más cercano a la seguridad que ha hecho en su vida el concejal es lucrar con la obra social del personal de la Policía de la Ciudad, instituto del que he recibido varias quejas.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw