Sigue el «cabaret» en la UCR de Avellaneda

Las fuertes internas en la UCR Avellaneda parecen no tener un final y mucho menos cuando al contenido político se le suman las traiciones personales. La renuncia de Luis Otero a poco de asumir la presidencia en la UCR es la clara señal de que las cosas están muy mal y es un gran campo de batalla.

Y entre los heridos también hubo abatidos políticos, ser obsecuente, mentiroso y rastrero no siempre garpa en política y el que se vendía como candidato a CONCEJAL TITULAR, Diego Thomas, quedó afuera del espacio #darelpaso, por lo menos en eso no mintió y dio el paso fuera de las PASO y de la posibilidad de ser concejal, eso pasa cuando se confía en Diana y Landaburu dos expertos en el arte de la traición a los propios.

Ya van a seguir las denuncias cruzadas del rejunte en Avellaneda que apoya a Facundo Manes, todos tienen varios archivos que no resisten, compren pochoclos que esto, recién comienza. El culebrón política promete traer más historias, otros radicales están preocupados que las mujeres no se queden calladas y ardan las redes, un tal Rodrigo, ex concejal, ahora funcionario adjunto de una dependencia que no recuerdo el nombre tiene un perfil bajo, pero si la rubia habla esto no para más.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw