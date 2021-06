Segundo certamen literario “La memoria no es un cuento”

El próximo martes 15 de junio a las 17 h, se presentará la segunda edición del certamen literario «La memoria no es un cuento», organizado por la Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, junto con el Ente Público Espacio para la Memoria y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos [ex ESMA].



Del lanzamiento, que se podrá visualizar en vivo a través del canal de YouTube de la Secretaría de Derechos Humanos (YouTube.com/sdhargentina), participarán Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos; Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Diego Fernández, docente de la Escuela Superior Nº 2 Mariano Moreno, y Ángela Pradelli y Dafne Casoy, escritoras. También estarán la directora nacional de Sitios y Espacios para la Memoria, Lorena Battistiol, y trabajadores y trabajadoras de los Espacios para la Memoria convocantes: ex CCDTyE «Automotores Orletti», «Club Atlético», «Virrey Cevallos», «Olimpo» y Espacio Memoria y Derechos Humanos [ex ESMA] de la ciudad de Buenos Aires, y ex ESIM, de Mar del Plata.



Ese mismo día se abrirá la convocatoria que invita a docentes y bibliotecarias y bibliotecarios a acompañar e incentivar a estudiantes de los dos últimos años/grados de escuelas primarias de todo el país para crear y redactar cuentos sobre Memoria y Derechos Humanos. Los textos podrán presentarse de forma individual o colectiva. La temática propuesta en esta segunda edición es Memoria y Derechos Humanos, en especial, las representaciones de las y los estudiantes sobre el tema a partir de un acercamiento de los Espacios para la Memoria. Los trabajos se recibirán hasta el 1º de septiembre de 2021.



Los cuentos seleccionados serán publicados en formato digital e impresos para su difusión y promoción en escuelas e instituciones públicas. La primera edición del certamen finalizó en 2019 y los cuentos recibidos fueron editados en una publicación que puede descargarse desde el siguiente enlace:

https://www.argentina.gob.ar/noticias/descarga-el-libro-la-memoria-no-es-un-cuento

