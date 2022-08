Sebastián Vinagre, el pez por la boca muere

Lanzado a la campaña política, Sebastián Vinagre, referente de Patricia Bullrich en Avellaneda, más que un impulso es un verdadero lastre, promovido por un sector de políticos que nunca se destacaron y que creen que se puede subestimar la inteligencia de los vecinos con simples frases, así anda suelto por las redes sociales haciendo el ridículo o mostrando que es un ridículo.

Cualquier vecino con un poco de memoria sabe muy bien quien es Sebastián Vinagre, un personaje que fue un invento del ex intendente Cacho Álvarez, luego saltó al PRO y encontró en Juntos por el Cambio el apoyo de sectores como el radicalismo, la Coalición y otros minúsculos espacios políticos locales.

Como Defensor del Pueblo de Avellaneda, Vinagre es recordado por sus gastos en publicidad, su cara adornaba las lunetas traseras de varias líneas de colectivos y apenas se ingresaba a Avellaneda un cartel de publicidad tenía la misma foto, es decir, gasto los recursos de la defensoría en posicionar su imagen y de trabajo nada relevante, se recuerdan sus mentiras sobre los cortes de energía cuando aseguraba que por sus gestiones no iban a producirse más cortes, pero todo siguió igual.

Fue concejal y repitió lo mismo, incluso fue el primer y único caso de un concejal que se le pida la expulsión del cuerpo del HCD por sus injustificadas ausencias, esta actitud irresponsable además es una falta de respeto a sus votantes, pero como él cree que todos son idiotas, ahora se propone como un cambio y habla de dedicarse a otra cosa, justo vos Sebastián?, no te alcanza con los negocios inmobiliarias y dudosos socios?.

Bueno, una vez más el hipócrita y mitómano de Sebastián Vinagre se descuelga con un flyer sobre la seguridad de los chicos al ir y regresar de las escuelas, afirmando que si no pueden garantizar eso deberían dedicarse a otra cosa, digamos que en esta frase oportunista nadie puede estar en desacuerdo, pero el problema no es lo que dice, sino quien lo dice, para empezar la inseguridad en las inmediaciones de las escuelas tienen varios factores, el más relevante y que genera situaciones violentas es la venta de drogas en inmediaciones de las escuelas, algo de lo que curiosamente Vinagre nunca habló, no hay registro periodístico alguno de Sebastián Vinagre tocando el tema, como no lo hay de Rubén Conde, uno de sus difusores actuales que con Patricia Bullrich de Ministro de Seguridad de la Nación, acompañada por el otro impresentable de Gerardo Milman no movieron un dedo al respecto, lo poco que hicieron fue un circo para la gilada, pero en provincia tenían a Cristian Ritondo de Ministro de seguridad que tampoco hizo mucho, salvo desarmar una centena de casillas de chapa y presentarlos como búnker de los narcotraficantes?

Incluso le puedo decir a Sebastián Vinagre que el concurre a un lugar donde los vecinos se han cansado de denunciar por disturbios, venta de alcohol y quien sabe que otras sustancias que general euforia y violencia, justamente a pocos metros de dos institutos de educación, entonces, el primero que debería dedicarse a otra cosas sos vos Sebastián y el resto de los mentirosos que te acompañan.

Tal vez en tu limitada inteligencia creas que el resto son iguales, que tienen poca memoria, es una obligación de los periodistas contar la verdad, pasa que vos te acostumbraste a pagar a seudoperiodistas que difunden sin preguntar, en algunos casos porque no saben, en otros porque son cómplices de esos que no denuncias, justamente porque hay irresponsables que promocionan por las redes delincuentes, que curiosamente son los mismos que suelen aparecer antes o después de tus publicaciones, si eso no lo notaste de verdad deberías dejar la política y dedicarte a seguir con la venta de torres en Avellaneda o mirar por la ventana de tu oficina en Puerto Madero.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw