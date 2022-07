Se estrena «La cita»: una radiografía mordaz del sistema judicial

La obra «La cita», una propuesta en tono de comedia que juega con el lenguaje del absurdo y presenta una poderosa crítica al Poder Judicial, se estrenará este sábado a las 18.30 en el Teatro Beckett.

Dirigida por Romina Stampone y Elisa Sustaita, ambas además abogadas, «La cita» estará en cartelera durante ocho funciones en Guardia Vieja 3556. Esta obra, cuya dramaturgia fue premiada en el Concurso de Dramaturgia de la Editora «Juan Ojeda» en el año 2019, toma como punto de partida al poder judicial y lo alejado que parece estar el mismo de la sociedad. Bajo los códigos de la comedia, «La Cita», es un grito contra el absurdo de la justicia y busca interpelar al espectador sobre situaciones que todos vivimos alguna vez, por lo que resulta difícil mantenerse al margen del relato. El espectáculo se centra en Juan, un hombre común, que un buen día queda atrapado dentro de un sistema que parece no tener otro fin que el de satisfacerse a sí mismo. Sobre la obra: La cita es una propuesta cercana al teatro del absurdo y tiene por referentes autores como Franz Kafka y Lewis Carroll. La acción se sitúa dentro de las agencias burocráticas del estado, específicamente, el poder judicial. Allí, Juan, busca ser atendido para realizar un simple reclamo. Para ello, no solo debe esperar largas horas, sino que es obligado a completar una serie de ilógicos formularios. La historia se complica cuando, finalmente, lo atienden, pero lejos de ser escuchado, es sometido a un juicio tras el cual resulta considerado un peligroso criminal y debe ser encerrado antes de cometer otro terrible delito. Así, se ve inmerso en los caprichos de un sistema que mastica y escupe a sus víctimas, quedando a merced de un conjunto de personas que parecen más preocupadas por mantener las formas que por impartir justicia. Los protagonistas de la pieza que se ofrecerá en la sala sita en Guardia Vieja 3556, son Nicolás Cayol, Candela Font, Lucas Zeballos, Ignacio Procopio y Agustín Yaneff.

La escenografía está a cargo de Camilia Lian Colombo y el responsable de la iluminación es Mariano Ariel Basile.

«¡No me diga que tampoco habla latín… desconoce el lenguaje de la ley, ahí está el problema!»



Mail: rominastampone21@hotmail.com