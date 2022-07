Rubén Sanazi, el concejal sanatero

Y como si no fuera mucho, a las declaraciones ridículas de los representantes de la oposición se suma el concejal «herido» Rubén Sanazi, sí el mismo ridículo que junto a Landaburu hacía videos de mala calidad en una vereda rota para reclamar mejoras para el barrio y comparaba diciendo que en Lanús eso no pasa, bueno, digamos que ninguno de los dos ha recorrido Lanús o son dos mentirosos irrecuperables.

Pero vayamos a la publicación:

«Yo además de ser concejal soy profesor, venía del colegio y había entrado el auto en la cochera que alquilo y cuando estaba cerrando el portón para un vehículo, bajan dos individuos, uno armado y me dijeron que saque el auto, le dije ‘sacalo vos’ y ahí nomás me pegó un tiro».

Remarcó que “lamentablemente no fue un hecho aislado” ya que a otros vecinos les había pasado lo mismo en menos de un mes “con el mismo modus operandi”. “Se reunieron para hablar con la comisaria por la inseguridad, pero las autoridades dicen que no pueden hablar porque el poder político no se los permite, es sumamente grave eso también”, cuestionó.

Vayamos leyendo detenidamente para tratar de entender lo ilógico que es el relato de este «profesor» del Colegio Pío XII, sí el mismo colegio al que el municipio le condonó las deudas millonarias por un pedido del entonces concejal de la UCR, Galetovich, es decir, los vecinos financiamos una institución privada donde trabajan políticos.

Dice el «profesor» que los vecinos se reunieron con la Comisaria para hablar por la inseguridad pero les informaron que no pueden hablar porque el poder político no se los permite, digo, si fueron y les dijeron eso, entonces hablaron, sino de dónde sacan estas afirmaciones, que además refieren a un hecho improbable, si hubiera sido así lo hubieran subido a las redes.

Coincido y lo digo hace años que el municipio tiene una deuda pendiente con los vecinos por la inseguridad y más aún, sostiene, asciende y protege a personajes como Marcelo Rey, secretario de seguridad del municipio. Pero nada dice Sanazi de los verdaderos problemas que son los generadores de la inseguridad y es en ese silencio donde evidencia que tienen más que las manos sucias.

Aseguró que la zona céntrica del distrito es insegura también pero que en la localidad de Piñeyro “es muy grave, día por medio están robando». “Estamos muy cerca del puente Vélez Sarsfield, antes había un puesto caminero y los ladrones entran y salen como si nada, hay muchos de Villa Zavaleta porque algunos de los autos se encontraron por esa zona”, comentó.

Bueno, como detective es un buen docente, inferir que el problema es la Villa Zavaleta es reducir el problema a lo sencillo, debería el concejal preguntarse por qué la Policía de la Ciudad, no tiene operativos de control y prevención permanentes y si le damos crédito a sus declaraciones, entonces el famoso «anillo digital» que costó millones es un chiste, porque no se entiende que roben autos y los lleven sin problemas a CABA.

Lo de entrar y salir como si nada pasa por la pésima administración de justicia en Avellaneda y en CABA, sumado a una negligente policía de Avellaneda.

“Antes había foros de seguridad en los que los vecinos se juntaban con la policía, que desaparecieron. Ahora nos dijeron que tenían que pedir permiso para hablar con concejales de la oposición”, reiteró.

Y cuando alguien cree que no se puede ser más mentiroso, ellos te dicen que sí se puede, habla alegremente de los Foros de Seguridad, una creación para la rosca política y la manipulación. Los foros no desaparecieron por que sí, varios de sus miembros y dirigentes terminaron con problemas judiciales y las veces que se juntaron con la policía fue buscando un beneficio propio.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw