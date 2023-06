Romina Del Plá en respuesta a Espert: «Delincuentes son los que le roban al pueblo y saquean al país»

La diputada nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los trabajadores-Unidad y pre candidata a Senadora por la provincia de Buenos Aires por la Lista «Unidad de luchadores y la Izquierda» (Partido Obrero y MST) se refirió al Twitter-amenaza del diputado José Luis Espert contra las y los diputados del Frente de Izquierda-Unidad. Más allá de que no existe fundamento jurídico alguno, se trata de una clara posición de persecución ideológica hacia el FIT-U. O sea macartismo.

Romina Del Plá señaló que: «Los delincuentes son los que le roban al pueblo y saquean el país, los que nos vienen gobernando hace décadas con los negociados de la obra pública, de uno y otro lado de la llamada grieta, los que se benefician con el negociado de la deuda soberana o los que sistemáticamente, gobierno tras gobierno le roban a la Anses y a los jubilados. No los trabajadores que viven con salarios por debajo de la línea de pobreza, gran parte en negro, flexibilizados, que es lo que acuerdan las burocracias sindicales amigas de los gobiernos de turno. Las masivas movilizaciones en repudio a la represión y a la reforma reaccionaria de Morales y el PJ son un contundente mensaje de que al ajuste no lo vamos a dejar pasar». La diputada nacional puntualizó que: «Estuve en Jujuy el viernes apoyando la enorme lucha docente y el reclamo de todo el pueblo trabajador, de la Unidad Piquetera y de las comunidades originarias contra la reforma reaccionaria y estuve ayer, porque las y los legisladores y dirigentes de la izquierda fuimos votados para enfrentar el ajuste, denunciar las represiones contra el pueblo y acompañar las luchas de las y los trabajadores. De allí no nos movemos. No somos diputados del capital financiero y los grupos económicos como UD, Espert».

La diputada enfatizó que: «Ud se sumó a los autores del fracaso macrista que tanto criticó. Gente que, como se demostró en Jujuy, solo pueden ejecutar su entreguismo y su política de hambre mediante la suma del poder público, con los peores métodos represivos, con una constitución anticonstitucional. Espert, Bullrich, Morales, Larreta y sus socios del PJ perdieron la careta. Se las sacó el pueblo en la calle. Y por algo Morales tuvo que derogar su propio decreto, retroceder en varias cláusulas y aprobar el texto vergonzoso de manera express. No resistieron el debate público, cuando el pueblo se fue enterando del verdadero contenido de la reforma. Su coalición y los socios del PJ lograron unir a docentes, desocupados, a estatales, a las comunidades originarias, a todo el movimiento obrero que fue al paro general. Fuenteovejuna Espert, ha tronado el escarmiento de un pueblo. Su reacción es desesperada. Seguramente temen que se arruine el saqueo del litio por parte de los monopolios internacionales de los cuales Ud es un peón. A Morales se lo vio muy a gusto viajando a EEUU con los gobernadores del norte grande junto a Wado de Pedro. Pero todos, ellos y uds ya saben que el pueblo de Jujuy no aceptará el atropello y la represión criminal contra el derecho a la manifestación popular, el primero de los derechos, el de luchar para sobrevivir a un régimen de hambre».

Por último, Romina Del Plá indicó: «Desde el Frente de Izquierda y de los trabajadores -unidad apoyamos y acompañamos la lucha del pueblo de Jujuy y defendemos el derecho esencial de los pueblos a manifestarse. Por eso exigimos, abajo la reforma, arriba los salarios. Basta de represión, liberación de todos los detenidos, y el cese inmediato de la persecución porque siguen cazando gente para meterla presa».