Rodrigo Emilio Galetovich, la gran mentira radical

El radical Rodrigo Emilio Galetovich, CUIT: 20-28687375-9, hoy defensor adjunto del Pueblo de Avellaneda, sigue con los mismos malos hábitos de siempre, vivir del Estado sin hacer su trabajo, en qué otro lugar podría vivir tan cómodo y sin dar explicaciones que en la política.

Suele presentar como profesor de Ciencia Políticas, egresado del Pío XII, institución privada a la que ha beneficiado varias veces con condonaciones de deudas, siendo él profesor en el instituto y concejal en Avellaneda, en cualquier lugar del mundo sería visto como una incompatibilidad, menos en Argentina.

Este personaje, en teoría opositor, siempre fue bueno para negociar su voto como concejal y siguió con su trabajo en la defensoría donde prácticamente no existe, son varios los reclamos de vecinos que nos escriben para denunciar que no lo encuentran, que no atiende los llamados y que solo se pueden comunicar con una de sus empleadas sin que a la fecha les hayan brindado por lo menos una respuesta de sus reclamos.

Días pasados en un acto, el intendente Jorge Ferraresi lo presentó como el «compañero» a Galetovich lo que no fue bien recibido por varios de los referentes de su espacio, a pesar que todos saben que hace años, Galetovich es funcional al oficialismo.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw