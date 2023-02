Roberto Juan Zanarini, la oposición tonta y corrupta

Por estas horas, la «oposición» política del PRO en Avellaneda que encabeza el ridículo concejal Lucas Yacob, que para hacer política barata se rodea de lo que venga y así termina siendo un meme con sus publicaciones perdiendo la oportunidad de hacer una critica seria contra la gestión del intendente Jorge Ferraresi que tiene algunos logros pero muchas irregularidades que curiosamente los que se dicen oposición no tocan ni tienen en sus planes poner en agenda, una especie de encubrimiento.

Bueno, como viene sucediendo, suelen hacer publicaciones que simulan ser relevantes, se cuelgan de alguna nota que se publica y hacen el mismo ruido que un chasqibum, , por estas horas Roberto Juan Zanarini, CUIT 20-24767516-8, un activo militante de Cambiemos, que suele hacer publicaciones que no aportan nada pero sí agitan la grieta al denigrar a sus opositores y seguidores, se ha descolgado con una nueva publicación que revela muchas cosas, la primera que Lucas Yacob y Cristian Ritondo son dos impresentables poco serios y que subestiman la inteligencia de los ciudadanos.

Publica un fragmento de video de un canal de «noticias» que muestra dos fotos de dos menores de edad demorados en Avellaneda por intentar robar con una pistola de juguete, los menores tienen 12 y 15 años y se los ve, en el interior de la comisaría 1ra de Avellaneda, a cargo del Comisario Raúl Couceiro, que habría que preguntarle para quién juega al facilitar fotos de menores que en realidad no resuelven nada desde lo policial y solo sirve para las campañas sucias o qué el mismo termine con un problema legal por violar las garantías que tienen los menores de edad.

Hasta acá, podemos decir que es un tema a tratar los delitos cometidos por menores y que no es necesaria la exposición porque todo pasa por otro lado, desde la pésima actividad de los juzgados de Familia, los servicios de minoridad y los propios políticos que no legislan, pero no hay que dejar de lado, los malos ejemplos de los adultos porque todo comienza en la casa.

El militante Zanarini podríamos decir que es el como el «coyote» de los dibujitos y sus tontas trampas que le terminan jugando en contra, pide SEGURIDAD y EDUCACIÓN, quizás nadie le explicó que la INSEGURIDAD se compone de actividades delictivas y que quien comete un delito es un delincuente, por eso es curioso que este señor sea tan torpe que reclama algo que ni el mismo respeta.

Existe la Ley 22.362 conocida como Ley de Marcas, y alguien debería avisarle a este señor que la venta de calzados «truchos» o falsificados es un delito, entonces resulta poco inteligente usar tu propio Facebook para vender calzados truchos y reclamar que se cumpla la Ley o peor aún, fotografiarte contento con el médico procesado Carlos Kambourian, justamente imputado de malversar bienes del Estado y no de cualquier lado sino del Hospital Garrahan, hay que ser muy basura para meter la mano en el dinero de un hospital pediátrico.

Este señor Roberto Juan Zanarini, que despotrica contra la intendencia de Avellaneda, ¿desde dónde lo hace?, porque supuestamente tiene domicilio en la calle Alem al 900 de Quilmes Oeste y el mismo ha subido a sus historias atendiendo a los vecinos de Bernal, raro no se ocupe de Mayra Mendoza.

La conclusión es que la «oposición» en Avellaneda es de mínima torpe al no poder hacer una sola denuncia concreta, porque en el tema de los menores el intendente no es quien ordena la libertad de los mismos, los menores de 12 y 15 años NO SON PUNIBLES por Ley, entonces es ser un gran ignorante usar esto como campaña política, sí es correcto reclamarle al intendente que la Subsecretaría de Niñez municipal trabaje y deje de hacer política con los niños, pero de eso no dicen nada, sería sano que se hable de los docentes truchos que tiene la Subsecretaría de Educación Artística del municipio, pero de eso tampoco hablan. Y cuando hablan de la inseguridad son ellos mismos los que no son EJEMPLO de nada, porque si tienen que violar la Ley en beneficio personal no tienen problemas en hacerlo, aún cuando pasen a ser delincuentes.

Con Lucas Yacob es evidente que no es el camino a un cambio, tantos años en política de Cristian Ritondo, para tener de referente a semejante incompetente y lo peor es que solitos levantan la mano para que los vean.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw