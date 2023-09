Roberto García Moritán y el blindaje mediático tras la detención de su hermano

El hermano menor de Roberto García Moritán fue detenido en horas de la madrugada, y trascendieron detalles del tenso episodio policial que protagonizó.

En horas de la mañana de este miércoles, se dio a conocer que Francisco García Moritán, hermano del legislador porteño Roberto García Moritán, fue detenido en la noche del martes tras dar positivo en un test de alcoholemia, circular con un carnet de conducir no auténtico y amenazar a los agentes que lo demoraron en el control de tránsito. Por el momento, ni el referente político ni Pampita se han referido al escandaloso episodio.

Por lo que trascendió, Roberto García Moritán circulaba por el barrio porteño de Recoleta cuando lo frenaron para hacer controles de verificación. Si bien el hermano del marido de Pampita fue liberado esta mañana, tiene orden de restricción de acercamiento a los agente a quienes increpó.

Los hechos se habrían desarrollado de la siguiente manera:

«Aparece el personal policial, habla con el agente y le explica que había detenido la marcha de una Jeep Renegade conducida por un hombre de 41 años, que cuando le piden la licencia de conducir, la licencia presentaba signos de ser trucha y no se encontraba registrada en la base de datos, a su vez, se le hizo control de alcoholemia y dio 0.89«

«Al momento de la intervención, el hombre que estaba disconforme con el procedimiento policial, se mostró enojado, empezó a insultar y agraviar a los efectivos de la policía, y a decirles que los iba a dejar sin trabajo«

«Se dispuso la detención por infracción al Artículo 296 y 292, alteración de documento público agravado y secuestro del vehículo«.

A pesar de las repercusión, los medios solo tocaron el tema de manera intranscendente, el mediático marido de Pampita que suele mostrarse a favor de la mano dura, de castigos y destrucción de lo que no le agrada, ante este hecho se ha mantenido en silencio, vale aclarar que lo de su hermano no es un picardía, es un delito y un riesgo para terceros que alguien circule con un registro de conducir falso y borracho, circunstancias que hacen que la compañía de seguros en caso de siniestro no cubra la póliza y ver sometido al afectado a un proceso legal largo e incierto.