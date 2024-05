Marcelo Tinelli hizo su debut en el streaming con un imitador de Milei

El exconductor televisivo compartió en sus redes sociales un sketch que realizó junto al actor y humorista Iván Ramírez, que personificó al jefe de Estado.

El exconductor de ShowMatch, Marcelo Tinelli, realizó este domingo por la noche su debut en la plataforma Bondi, un nueva señal de streaming que tiene entre sus principales figuras -además del actual vicepresidente cuarto de la AFA- a Ángel De Brito, Beto Casella, Yanina y Diego Latorre. El desembarco de Tinelli en el canal digital fue de la mano de un sketch humorístico, en el que el actor y humorista Iván Ramírez personificó al presidente Javier Milei. Durante la entrevista guionada, dialogaron sobre “curros” en el Estado, su relación con Karina Milei, “problemas” en la Casa Rosada y un insólito viaje a Chile para ver a Gabriel Boric.

“Estoy emocionado. No puedo creerlo. Lo acabo de ver hace unos días en la cadena nacional. Es la figura de la política argentina. Se largó a la político tipo Flavio Mendoza en el aquadance, tipo Pampita en el amor. Es como el comandante Ricardo Fort contra la casta de los bailarines profesionales”, dijo Tinelli al introducir a su invitado, que no tardó en exponer los problemas que enfrentó desde su llegada a la sede del Poder Ejecutivo. “Llegué a la Casa Rosada y no había Wifi. Tuvimos que pedirle el Wifi al vecino. No había papel higiénico. Tuvimos que usar una de esas aplicaciones que te traen por moto el delivery”. Mientras Tinelli rompía en carcajadas , el imitador de Milei continuaba: “Otra de las cosas. Me quería pegar un baño. ¿Sabes quién me tuvo que traer un calefón? Toto Caputo”.

Más adelante, se pronunció sobre las irregularidades que detectó tras alcanzar el poder. Habló primero sobre “el curro de los avioncitos” y , burlándose de la decisión de Milei de dejar de viajar en aviones comerciales por razones de seguridad, anunció: “En unos días voy a ir a ver a Gabriel Boric. No voy a ir en avión de línea. Eso se terminó. Vamos a agarrar el 91, hacemos combinación con la línea 12. Bajamos en Constitución. Nos tomamos el Tren Roca, ramal Temperley. Vamos a pasar el molinete, no lo vamos a saltar al molinete. Una vez nos tomamos el Tren Roca, bajamos en Lomas de Zamora y ahí me voy a tomar el colectivo 542″.

“Recién estamos en Lomas de Zamora y hay que hacer 200 combinaciones”, acotó el conductor de Bondi, que reía descontroladamente. “¿Y? La gente cuando se tiene que levantar a las 5 de la mañana para trabajar lo hace”, insistió el “líder de La Libertad Avanza”. Y prosiguió:“Una vez que llegamos a Puente La Noria, nos está esperando un amigo en una motito. De ahí, 18 horas hasta Mendoza. Una vez llegamos a Mendoza, sale caminata con todo el equipo. En Chile, nos van a esperar una mulitas. Después nos consiguió Santi Caputo, otro crack y un tipo muy fachero, un camping para que acampemos de canje en las redes sociales”.

También se refirió a la contratación por parte del Estado de 1800 personas para disfrazarse de dibujos animados y vender churros en la playa: “En Santa Teresita estaba Mickey Mouse repartiendo pirulines. Está todo chequeado. ¿A vos te parece que hubiera 475 Peppa Pig que no tenían el color rojo del vestido? Si pones a Peppa Pig, ponele el color original. Había también 375 gatos con notas sin botas en San Clemente. Nosotros estamos tratando de sacar todo eso. Yo hablé con Karina y le dije a ella que todo esto se iba a ir. Mickey, afuera. Pokémon, afuera. Scooby Doo, afuera. Zamba, afuera. No los puede bancar el Estado”.

Sobre el final del sketch, el falso Javier Milei reveló que este tipo de maniobras fraudulentas llegaron incluso hasta al Quinta de Olivos. “Al jardinero no se le pagaba hace 20 años. Trabajó gratis con promesa de plata, promesa de dinero. Le hicieron el famoso paga Dios”, se quejó el imitador y destacó: “¿Sabés lo que hizo mi hermana? Se puso a cortar el pasto ella misma? Hace todo y está dispuesta a todo. Es ‘El Jefe’, uno de los pilares más importantes de la gestión”.

El “mandatario” concluyó con su participación en la señal de streaming con un mensaje para sus votantes: “Para todas las personas que están del otro lado que apostaron por mí, quiero decirles que una Argentina diferente es imposible con los mismos de siempre. Vamos a trabajar. Estamos trabajando muchísimo. Es imposible que la noche le gane el día. Es imposible que Manzana le gane a Furia de Gran Hermano. Y para los jóvenes, si quieren tomar fernet, los van a acompañar las fuerzas del hielo. Sigan luchando por su sueños, sigan apostando y recuerden: ¡viva la libertad, carajo!”.