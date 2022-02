Revelaron que la cocaína envenenada tenía “piperidina”

Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, corroboró el resultado y dijo que «estábamos ante la presencia de un simulacro de cocaína que salió mal».

Especialistas de un laboratorio privado determinaron que se utilizó clohidrato de piperidina, un precursor del fentanilo, para adulterar la cocaína que mató a 24 personas en Puerta 8. Este químico es usado por los productores chinos para elaborar fentanilo y traficarlo por los cárteles mexicanos hacia los Estados Unidos.

«Un precursor del fentanilo significa un paso previo, es decir que a eso le agregas distintos elementos y llegás al fentanilo«, explicó el médico Rodrigo Salemi, quien concurrió a un laboratorio donde se analizó una muestra de la droga envenenada.

«Ese es el precursor que nosotros encontramos en la droga adulterada que mató a tanta gente. Se puede fabricar en cualquier lado porque no es detectable: no tiene olor, no tiene sabor«, manifestó.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, corroboró los resultados. «Esto es un hallazgo periodístico y ahora tiene que convertirse en evidencia científica y judicial«, dijo Berni en diálogo con el programa Periodistas de A24.

Berni explicó que «la orden de la Justicia fue que (la prueba) fuera a los laboratorios de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires; otra muestra fue a la Policía Federal, y las muestras biológicas de lo que había adentro de los líquidos de los pacientes (orina, sangre) a laboratorios del Ministerio de Salud. En ninguno de estos casos mostraba resultado».

Y agregó: «Estábamos ante la presencia de un simulacro de cocaína que salió mal«.

La piperidina se la utiliza como aromatizante, solvente, y en la fabricación de productos farmacéuticos, caucho, resinas y otras substancias químicas.

Es un fuerte irritante que puede provocar daños permanentes después de una exposición corta incluso en pequeñas cantidades. Su ingestión puede implicar cambios tanto reversibles e irreversibles.