El Jagüel: Una mujer denunció a dos hombres por intentar violarla en grupo

Una mujer de 19 años denunció a un grupo de hombres por intentar violarla y subirla a un auto en El Jagüel, Monte Grande, cuando se dirigía a la casa de una amiga. “Yo les rogaba que me suelten, les decía que tengo un hijo de 3 años, les rogué que no me hicieran nada”, manifestó la joven.

Según lo relatado, ella salió hacia la casa de una amiga y cerca de las 21:30 en la esquina de La Cina Cinas y Fernando de Toro, un auto blanco comenzó a seguirla mientras ella caminaba.

Luego de que empezó a acelerar su paso, un hombre descendió del vehículo y la agarró de los pelos desde atrás para intentar subirla al auto.

“Me arrastró por el suelo para subirme, me logro levantar y empiezo a pegar patadas y piñas. Pero ahí se baja el otro hombre y entre los dos me empiezan a pegar- Llegaron a arrancarme la remera y bajarme la calza. Me daban la cabeza contra la puerta del auto varias veces”, relató la joven.

Luego de intentar defenderse y correr por dos cuadras, una vez que logró escaparse, los hombres la siguieron y actualmente la amenazan por redes sociales. Tras el ataque, la joven volvió a su casa corriendo.

“Querían violarme y ahora me amenazan porque los denuncié con la Policía. Yo no los conozco, no sé nada de ellos pero me dijeron que no me iba a escapar, que me iban a encontrar”, afirmó la joven.

En este marco, desde la Comisaría de la Mujer le brindaron la opción de ir a un hogar pero la mujer exige que la justicia le brinde protección necesaria y espera que los acusados sean identificados.

Los dos atacantes continuaron las amenazas por Facebook luego de ser denunciados. “Vas a terminar desaparecida pendeja de mierda”, le escribió uno de ellos.

Actualmente la mujer teme que vuelvan a intentar otro ataque debido a que piensa continuar con la denuncia y ellos dicen conocer su dirección.