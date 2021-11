Repartidores se movilizaron para exigir que reconozcan su gremio

Trabajadores de aplicaciones nucleados en el Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA) se concentraron este miércoles en el Ministerio de Trabajo de la Nación, Alem 650 CABA, en reclamo de la personería gremial para sus más de 1600 afiliados y afiliadas.

La protesta y presentación de nuevas afiliaciones se realizó en el marco del paro internacional al que convocó la Alianza Unidos World Action, que nuclea a “más de 30 grupos en todo el mundo que luchan por los derechos de los trabajadores basados ​​en aplicaciones contra gigantes tecnológicos como Uber, Lyft, Deliveroo, Glovo, Pedidos Ya y más”.

Leandro Hidalgo, trabajador de reparto por aplicación y Delegado General del Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA), manifestó: “Hoy hicimos una nueva presentación de afiliaciones en el Ministerio de Trabajo, un reclamo que venimos realizando hace tiempo. Es muy importante tener nuestro sindicato para pelear por mejores condiciones de trabajo, para poder pelear por nuestros salarios”.

Según relató el trabajador, la pandemia dejó al descubierto la desigualdad que tienen los trabajadores con respecto a otras actividades. Por ese motivo, este miércoles realizaron la presentación de su reclamo con un acto que contó con la presencia de cientos de repartidores.

“Reclamamos el pleno reconocimiento de nuestro sindicato. Ya iniciamos el trámite para la representación gremial, tenemos afiliados y comisión directiva, pero todavía es algo que está trabado en el ministerio. Decidimos realizar el reclamo hoy en el marco del paro internacional”, explicó el trabajador.

Por otro lado, el repartidor indicó que por parte del Ministerio de Trabajo aún no recibieron ninguna respuesta. “Hoy nos recibieron las afiliaciones, pero no tuvimos ninguna respuesta política, eso sigue trabado. Es decir, nos reciben las afiliaciones, pero no agilizan el trámite”, afirmó.

Desde hace más de un año los trabajadores vienen realizando concentraciones en distintos puntos del país para pedir por el reconocimiento del SiTraRepA como sindicato nacional.

“El problema madre que tenemos los repartidores es que no somos considerados como trabajadores. Dicen que somos colaboradores, socios, independientes, pero la aplicación me dice qué pedidos hacer y cuánto me va a pagar por ese pedido. Además, me pueden penalizar si no cumplo determinado tiempo, me pueden suspender la cuenta, que básicamente es un despido. Tiene todas las características de un trabajo en relación de dependencia menos los derechos laborales, por eso la herramienta del sindicato es muy importante”, completó.