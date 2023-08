Repartidores de aplicaciones reclaman un aumento por pedido realizado

El Sindicato de base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA) solicita que se aumente a $600 la tarifa que ellos reciben por pedido realizado. Actualmente, en promedio, los repartidores cobran $250 por pedido.

Leandro Hidalgo, delegado general de SiTraRepA en zona sur, explicó que el precio final que cobra un repartidor por pedido varía por tres factores: distancia, horario y día de la semana.

“Estas condiciones te llevan a un ritmo en el que tenes que estar yendo de acá para allá lo más rápido que puedas, lo que puede generar accidentes que en algunos casos son mortales”, agregó.

La “lucha madre” que lleva adelante el SiTraRepA es ser reconocido ante el Ministerio de Trabajo como sindicato para luego ser reconocidos como trabajadores ante las empresas que sostienen que los repartidores son autónomos. Actualmente, el sindicato cuenta con más 2200 afiliados en el país.

“Las empresas no nos reconocen como sindicato por ende no están obligadas a sentarse con nosotros a negociar”, expresó Hidalgo a este portal. Además, enfatizó en la importancia de ser reconocidos como trabajadores, “si no somos trabajadores qué derechos laborales podemos tener”.

Un repartidor de aplicación si llega a fin de mes, pero para eso tiene que trabajar en promedio 12 horas por día, “es un trabajo que te esclaviza”, finalizó el delegado general de SiTraRepA en zona sur.