Lomas de Zamora: Salió a defender a una vecina que era asaltada y lo mataron de un disparo en la cabeza

Una noche que debería haber sido tranquila en Llavallol se convirtió en una escena de horror cuando un trabajador ferroviario perdió la vida al intentar proteger a su vecina de un violento intento de robo. El trágico suceso ocurrió en la noche del lunes, poco después de las 21 en Gibson al 500 de esa localidad de Lomas de Zamora.

La víctima, identificada como Carlos Víctor Bustos, era un oriundo de San Juan trabajaba en un taller de trenes eléctricos en Llavallol. Según los vecinos, era conocido por su solidaridad y disposición para ayudar a los demás.

El incidente se desencadenó cuando la vecina Analía llegaba a su casa en auto y en ese momento fue abordada por delincuentes armados mientras ingresaba el vehículo a su casa. Al escuchar los gritos de la víctima, Carlos salió en defensa de Analía, y en ese momento recibió el disparo que le quitó la vida.

Sofía, una vecina que presenció el trágico evento, describió la secuencia aterradora: “Cuando salí a la calle vi a Carlos tirado en el piso. Tenía un disparo en el ojo que le salió por la parte de atrás de la cabeza”, relató. Aparentemente, los delincuentes habían intentado robar el auto de Analía, pero al ser automático no lograron ponerlo en marcha. La situación se tornó violenta cuando Carlos intentó intervenir, confrontando a los atacantes. “Le quisieron robar el auto, se produjeron gritos y Carlos salió a defenderla. Cuando les gritó, le dispararon”, relató Sofía.

A pesar de la cercanía del hospital, la respuesta de los servicios de emergencia fue criticada por los vecinos. Sofía comentó: “Tenemos el hospital a una cuadra, fui corriendo, entré al hospital y no me atendían. Grité que me ayuden y salió un enfermero con el que tuve una discusión, y finalmente no salió porque dijo que no tenía guantes”.

Carlos fue finalmente trasladado en ambulancia al hospital de Llavallol, pero su estado se deterioró rápidamente. A las dos horas, la familia recibió la noticia de que necesitaba ser intervenido quirúrgicamente en otro centro médico, pero lamentablemente falleció antes de que el traslado pudiera llevarse a cabo.

Por otro lado, Analía, la víctima del intento de robo, sufrió una herida en la cabeza debido al roce de una bala disparada por los delincuentes. Afortunadamente, fue atendida en el lugar y se encuentra fuera de peligro.

Los vecinos de Carlos y Analía, consternados por la tragedia y están exigiendo que se investigue a fondo este crimen. Además, hacen un llamado a la comunidad para que colabore proporcionando imágenes de cámaras de seguridad privadas que puedan haber captado el incidente.