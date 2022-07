Quilmes: Buscan enterramientos en el ex Centro de Detención Clandestino «Puesto Vasco»

A partir de elementos de prueba aportados por la Secretaría de Derechos Humanos, a través del Archivo Nacional de la Memoria (ANM), desde el pasado 6 de julio el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se encuentra realizando sondeos exploratorios y excavaciones arqueológicas en el sitio donde funcionó un centro de detención por el que pasaron al menos 70 personas durante la última dictadura cívico-militar.

El secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti recorrió esta tarde el sitio para informarse acerca de los avances en el trabajo que se encuentra desarrollando el EAAF. El funcionario estuvo acompañado por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno; la directora de Sitios y Espacios de Memoria, Lorena Battistiol; la directora ejecutiva del EAAF, Natalia Federman; y Mariela Fumagalli, responsable de la Unidad de Búsqueda del organismo.



Las tareas se llevan adelante por orden del Juzgado Federal Nº 3, a cargo del dr. Ernesto Kreplak, luego de que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación aportara a la justicia un testimonio brindado ante la CONADEP en 1984 que señaló que se realizaron enterramientos clandestinos en el ex Centro de Detención «Puesto Vasco», del Circuito Camps.



Durante su trabajo en el patio del lugar, de aproximadamente 30 por 45 metros, el EAAF halló una anomalía en el terreno que consiste en un pozo semicircular de aproximadamente dos metros de diámetro, que contiene desechos de diversa índole. Algunos de estos elementos pudieron datarse como pertenecientes al período investigado. También se hallaron signos de quema, incluyendo alambres característicos de las cubiertas de vehículos, tal como afirmaba el testimonio brindado ante la CONADEP. El EAAF continúa sus tareas en el lugar en búsqueda de más evidencias.



El trabajo se realiza articuladamente con la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que colaboró con logística y recursos para realizar las excavaciones; y la Secretaría de DD.HH de Quilmes, que colaboró con el desmalezado y otras cuestiones operativas.



En junio de 2021, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recibió las llaves de este ex Centro Clandestino de Detención con el objetivo de transformar el lugar en un Espacio de Memoria.



En ese momento, se firmó el acta de entrega del inmueble que pertenecía al Ministerio de Seguridad, en un acto que contó con la presencia del secretario Pietragalla Corti, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Matías Moreno.



Con ese impulso, se volvieron a revisar todos los testimonios relacionados con posibles enterramientos. En ese contexto, el ANM aportó las declaraciones brindadas a la justicia en el año 1984.



Este ex Centro Clandestino funcionó en el ex Destacamento Don Bosco, ubicado en calle Pilcomayo 69 en el partido de Quilmes, y formó parte del Circuito Camps. Hasta su desafectación funcionó como sede de la Comisaría de la Mujer, dependencia que fue trasladada a otra locación del distrito.



El futuro Espacio de Memoria que funcionará allí será administrado de manera conjunta por Nación, la Provincia y el Municipio junto con la Universidad Nacional de Quilmes y el colectivo «Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia».