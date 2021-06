Quebrada y Puna jujeña en peligro

Parte de prensa. Tilcara, 6 de junio 2020

Nuevamente después de 13 años de lucha y de defensa de los bienes comunes, las localidades de la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio Cultural de la Humanidad en la categoría Paisaje Cultural, UNESCO, nos movilizamos ante una nueva avanzada minera. En el año 2008, los vecinos de Tilcara y Juella, expulsamos a Uranios del Sur, una empresa de origen suizo que pretendía explotar Uranio. La Municipalidad Indígena de Tilcara, dictó una ordenanza prohibiendo la mega minería en toda su jurisdicción. En el año 2014, Huacalera siguiendo el ejemplo, dicta una Ordenanza Municipal en el mismo sentido en todo el ejido de la Comisión Municipal. La ordenanza se logró gracias a la movilización popular, después de meses de exigir a las autoridades protección ante la presencia de personas de origen chino en el territorio. Más tarde esas personas junto a un jujeño, fueron sorprendidas haciendo cateos ilegales, por lo que fueron expulsadas por la Policía Minera.Hacia fines del año 2018, un camino se abrió paso en Huacalera derrumbando cerros, sin que mediara ningún tipo de aviso: bajo pretexto de comunicar el pueblo con la escuela rural de Alonso, Vialidad Provincial inició la apertura de un camino sin un expediente, solo con la aprobación a medias de sectores de las comunidades originarias «amigas» del poder de turno, sin participación de todos los afectados, incitando a un conflicto social entre vecinos que aún permanece sin resolución. Tampoco se respetaron las leyes de protección de especies nativas: cardones centenarios, churquis entre otras especies protegidas por ley, fueron destruidas. En el año 2019 y ante la falta de información, Huacalera se autoconvoca en asamblea para deliberar sobre el avance de ese camino que, por sus dimensiones, evidenciaba algo más que una vía de acceso escolar o comunitario: se sospechaba un camino minero. Entre 2020 y 2021 se hace pública la información obtenida de la página web del Ministerio de Minería de Jujuy respecto de pedimentos mineros y cateos en trámite. De la misma forma que el camino, no fueron informados ni consultados.Hoy la situación es alarmante: dos minas metalíferas en trámite aparecen en el catastro minero de la provincia, sobre la traza de ese camino. El mismo incluye, dentro del pedimento, a la Escuela de Yala de Monte Carmelo y la Escuela de Alonso. Un tercer pedido afecta la parte sur de las Serranías de Hornocal un paisaje que debería ser protegido en virtud de su belleza y de su pertenencia al territorio declarado Patrominio UNESCO en el año 2003. Hacia el oeste de la Quebrada, y en zona de amortiguación del Patrimonio, cateos de Uranio que fueron rechazados por la movilización popular en el año 2008, pero que aún figuran en trámite, están nuevamente en cuestión. Un nuevo camino descubierto por pobladores de Huacalera en las últimas 72hs. abre paso rumbo a los cateos. Este escenario amenaza no solo a la Quebrada, ya que el gas radón que liberan los suelos ricos en Uranio, no reconoce fronteras y su alcance es difícil de mensurar en territorios tan extensos y con vientos tan fuertes como los que recorren la Quebrada y la Puna. Mañana lunes 7 de junio, vecinos autoconvocados presentaran un pedido de informes ante las autoridades competentes para que ratifiquen o rectifiquen la información publicada en la pagina del Ministerio de Minería de Jujuy, en la cual aparecen – ya otorgados o en trámite- más de 160 emprendimientos (cateos, pedimentos y minas): un panorama sombrío para una provincia mayormente desértica y en emergencia hídrica declarada. La Quebrada y Puna Jujeña, poseen una tradición de más de 10.000años, basada en la agricultura, el pastoreo y el comercio, actividades económicas y culturales que aseguraron un gran desarrollo histórico y la presencia humana hasta desde entonces hasta la fecha. Nuestros pueblos no necesitaron ni necesitan de la minería para asegurar nuestra permanencia sobre estas tierras, sólo agua.

