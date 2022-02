Protección Total SA irresponsabilidad al volante

Para una empresa, la imagen es muy importante, por eso quienes visten un uniforme, o conducen vehículos ploteados deben saber que lo que hacen repercute en la seriedad de la empresa.

Por la Av. Güemes y Av. Belgrano circulaba el día sábado 26 de febrero a las 18:00 hs, un auto Honda Fit con dominio IJC 062, ploteado con el nombre y los logos de la empresa de seguridad, conducía un hombre mayor que hablaba por celular y conducía con una sola mano, sumando varias infracciones de tránsito, el conducir con una mano, el no usar cinturón de seguridad y usar telefonía celular, a su lado una señora mayor lo acompañaba.

La empresa tiene como domicilio Av. Calchaquí 2981, Quilmes, Buenos Aires y por la conducta de este hombre es evidente que no se trataba de un vigilador con lo cual es más grave la situación porque no es nada recomendable una empresa que su personal no respeta la Ley y pone en riesgo a terceros.