Piden que el Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas intervenga por el caso Arshak

Al cumplirse, el próximo 24 de febrero, cinco años de la desaparición de Arshak Karhanyan la querella encabezada por su madre y patrocinada por la Red Federal de Derechos Humanos presentó una solicitud de Acción Urgente ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas con el fin de que intervenga para asegurar la búsqueda del paradero del joven policía y la investigación de lo sucedido y determinar sus responsables.



La medida es una petición al Comité para que intime al Estado argentino para que tome inmediatamente todas las medidas necesarias para buscar, localizar y proteger a una persona desaparecida y para investigar la desaparición. Asimismo, se solicita que el Comité pida al Estado parte que proporcione información sobre las medidas adoptadas para buscar a la persona desaparecida.

Cabe señalar, que una vez que acepta el caso, el Comité mantiene abierta la acción urgente hasta que la persona desaparecida haya sido localizada. A lo largo del procedimiento, el Comité mantiene un contacto permanente con las autoridades de los Estados a través de sus misiones permanentes, y con los autores de las solicitudes de acción urgente mediante notas, cartas, reuniones y llamadas telefónicas.



En el plano local, la causa en la cual se busca a Arshak y se debería investigar lo sucedido no muestra avances. A pedido de la querella, se libraron oficios a todos los juzgados y fiscalías de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires para que remitan información sobre expedientes con personas fallecidas sin identificar (NN) desde la fecha de la desaparición de Arshak hasta el presente. Esta información será sistematizada y analizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para cotejarla con los datos forenses de Arshak y descartar que no esté como NN en otro expediente.



Esta medida de prueba había sido propuesta por la querella sin ser proveída favorablemente hasta la salida del ex juez Alberto Baños del juzgado actuante, quien fue recusado por el entonces abogado de la Secretaría de Derechos Humanos, Mariano Przybylski, por entorpecer la investigación y ser responsable de que se arruinaran pruebas fundamentales de la pesquisa. Baños es hoy el Secretario de Derechos Humanos de la Nación y tiene a cargo, entre otras cosas, el área de políticas contra la violencia institucional.



Przybylski se encuentra a cargo de la querella de Vardush, la madre de Arshak, como parte de la Red Federal de Derechos Humanos, una asociación civil presidida por el ex Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti. EL CASO:

ARSHAK KARHANYAN fue visto por última vez el día 24 de febrero de 2019 en la intercepción de Paysandú y Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires, donde una cámara de seguridad lo registró cuando salía de un hipermercado «Easy» con una pala en sus manos. Desde aquel momento, nada se sabe de su paradero y destino.



Previo a su desaparición, el por entonces agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, salió de su departamento en Caballito, dejó sus dos teléfonos celulares adentro y su moto amarrada en la puerta, pero se llevó su arma reglamentaria, su placa y su tarjeta de débito, que jamás fueron halladas.

Antes de salir de su departamento, una cámara de seguridad de la calle logró captar que Arshak estuvo dialogando con Leonel Herba, otro policía de la Ciudad que había sido compañero de Arshak en el área de «Exposiciones».



En esa filmación, que es de las pocas pistas que tiene la causa, se observa a Arshak ese mismo domingo 24 de febrero –poco antes de su desaparición- en la puerta del edificio donde vivía hablando con Herba entre las 12.46 y las 13.23. En un momento escuchan juntos un audio del celular de Herba. Apenas un rato más tarde, Arshak sacó plata de un cajero automático en Primera Junta y ocho minutos después entró a un supermercado Easy ubicado en avenida Rivadavia.



Otra de las pocas imágenes que proporciona algún dato muestra que Arshak sale del comercio con una pala de pico en la mochila. Desde allí fue hasta una esquina, miró como quien busca a alguien, pero luego caminó en dirección contraria. En Rivadavia y Paysandú se le pierde el rastro. No hay ni una cámara más en la causa que permita saber nada de él.



Tanto las cámaras de seguridad de la zona como las conversaciones de su teléfono celular fueron arruinadas en el comienzo de la investigación por agentes de la Policía de la Ciudad que intervinieron por orden del entonces juez Baños. ­ ­