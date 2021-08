Paro nacional en Radio Nacional

Radio Nacional: paro ante el grave deterioro salarial

La Asamblea General de todos los sectores de trabajadores de Radio Nacional y el sindicato que los agrupa, ATRANA (Asociación de Trabajadores/as de RNA) han determinado realizar un paro de 24 hs desde las 16.30 horas del 30 de agosto de 2021 hasta las 16.30 hs del 31 de agosto de 2021.

Cecilia Bari, Secretaria General de ATRANA, informó que la medida expresa el reclamo de «una urgente recomposición salarial del 53%, a fin de recuperar el poder adquisitivo que teníamos en enero 2018; y una cláusula que indexe de manera automática nuestro salario en forma mensual a la par del porcentaje de IPC con el fin de evitar que nuestros haberes se devalúen al ritmo inflacionario«.

Los trabajadores y trabajadoras se han declarado, además, «en estado de Asamblea Permanente«,y suman al reclamo salarial «el cese de la contratación fraudulenta de trabajadores, y que todos y todas las y los compañeros precarizados pasen a planta permanente«, añade Bari, que a su vez reclamaque el sindicato que encabeza sea integrado a las negociaciones paritarias.

Con las negociaciones estancadas luego de un acuerdo paritario firmado a espaldas de los y las trabajadoras –denuncia ATRANA–, el nuevo paro en Radio Nacional apunta a lograr una actualización salarial que consideran impostergable, sobre todo considerando la base de ingresos muy bajos que maneja Radio Nacional. «Todo acuerdo salarial que no contemple esta realidad, y que no nos permita al menos recuperar el poder adquisitivo de 2018, no es aumento, es ajuste», concluye la Secretaria General de ATRANA.