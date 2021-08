Lomas de Zamora: Marchan para pedir justicia por el joven asesinado cuando iba a trabajar

Familiares, amigos y vecinos de Walter Facundo Gauna marchan este martes 31 de agosto para pedir justicia por el joven de 24 años asesinado de un balazo en el tórax para robarle cuando esperaba el colectivo para ir a trabajar, en Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora. Por el hecho no hay detenidos.

Según informó Silvia, la madre de la víctima,“ se realizará una movilización en pedido de justicia por Facundo este martes desde las 17:00 hs. en Camino Negro e Itatí, en Villa Centenario”. Además del esclarecimiento de este caso, por el cual aún no hay detenido, exigirán más seguridad en la zona.

“Convoco a una marcha y espero que me acompañen en el pedido de justicia por mi hijo”, manifestó Silvia y describió a su hijo como “un muchacho de bien y respetuoso”. “Era una persona del que nadie iba a hablar mal, era educado y pedía permiso para todo, no agarraba algo que no era de él. Se iba a trabajar para traer el sustento para su familia y hoy no está”, relató.

En tanto, la mujer explicó que el fin de semana los vecinos querían hacer una marcha, pero finalmente no se realizó, por pedido suyo. “Pedí que no lo hicieran porque yo soy la madre y quería organizarlo con mi familia, pero este martes vamos a salir todos a la calle para pedir por mi hijo. Ahí voy a hablar, aunque tampoco puedo contar mucho, porque no estuve presente cuando lo mataron”, expresó.

El caso

El hecho ocurrió el viernes último en el cruce de Gaspar Núñez de Arce y Virgen de Itatí, en Villa Centenario. Según fuentes policiales, la víctima esperaba el colectivo para viajar a su trabajo, una empresa especializada en equipos para elevación y transporte de cargas ubicada en el barrio porteño de Mataderos.

Tras un llamado al 911, personal de la comisaría 7ma. de Villa Centenario arribó al lugar y encontró al joven tendido en el piso con una herida de bala en el pecho. Según las fuentes, Gauna fue trasladado de urgencia a un hospital zonal, donde falleció a los pocos minutos como consecuencia de las lesiones sufridas.

Por lo que se pudo saber, la víctima tenía todas sus pertenencias, pero los investigadores no descartaban la hipótesis de que se haya resistido a un intento de robo. Además, no es la primera vez que los vecinos manifiestan que se trata de una zona “insegura”.

El hecho es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial Lomas de Zamora.