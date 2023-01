PAMI corrupción e impunidad la UFI-PAMI realizó en el 2021 36 denuncias penales por estafas al Estado y no pasó nada

Fue tras la dispensa, en 2017, de medicamentos e insumos en farmacias de casi todo el país mediante datos de más de 800 personas que habían sido dadas de baja como beneficiarias del instituto por su fallecimiento.

La Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI (UFI-PAMI), a cargo de Javier Arzubi Calvo, realizó el viernes 36 denuncias en 35 jurisdicciones federales de todo el país por una millonaria estafa con valores que -al momento del relevamiento- alcanzaría un perjuicio al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) superior a los cinco millones de pesos.

Las maniobras habrían acontecido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2017 en diferentes localidades del país, a través de la dispensa en farmacias de 14.872 unidades de medicamentos e insumos, mediante la utilización de datos correspondientes a 811 afiliados que se encontraban dados de bajas como beneficiarios del INSSJP.

Fue tras una denuncia formulada por la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ante la UFI-PAMI, donde se detalló que luego de un relevamiento llevado a cabo por la Subgerencia de Auditoria de Medicamentos, de los afiliados a la Obra Social Nacional que fueron dados de baja en razón de su deceso durante el 2017, se encontró que 811 de ellos presentaron consumos con posterioridad a la fecha del fallecimiento.

La maniobra consistió en realizar o simular dispensas por un total de 14.872 unidades de medicamentos e insumos, utilizando los datos de beneficiarios que estaban dados de baja en el padrón de PAMI por fallecimiento, para obtener un beneficio a costa del Instituto. Fue así que se confirmó un fraude por un total superior a los cinco millones trescientos mil pesos ($ 5.300.000).

Si bien el mecanismo fue desplegado a lo largo de todo el país, la unidad fiscal señaló que entre las provincias de Córdoba, Santa Fe y el conurbano bonaerense se agrupa el 47.74% de esos consumos (7057), llevados a cabo durante el 2017. Las dispensas ocurrieron en 758 farmacias repartidas en Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta, Chubut, San Juan, Tucumán, Catamarca, Misiones, Entre Ríos, La Rioja, Corrientes, Formosa, Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, San Luís, Santa Fe, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Rio Negro y Santa Cruz.

Los hechos denunciados no es un relato, son hechos probados por la justicia, durante la presidencia de Mauricio Macri y con una activa participación de María Eugenia Vidal, sí la misma que en la historia quedó manchada por el suicidio de Reneé Favaloro cuando ella secundaba a Horacio Rodríguez Larreta, ya por ese entonces el PAMI era corrupto y costaba vidas, incluso la del ilustre médico.

Ya en el año 2023, nada a ocurrido, la corrupción en el PAMI como se ve no tiene bandería política, sí tiene IMPUNIDAD, hay responsables políticos que nunca rindieron cuentas por su negligencia o corrupción, cuesta creer que no supieran por lo menos qué pasaba y que pasa, si es así nunca deberían asumir un cargo para el que no son aptos.

Un dato más de las mafias que se mueven en el PAMI mientras miles de afiliados mueren.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw