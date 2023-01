Esteban Trebuc en A24, no llegó a 1 punto de rating y quedó último en los noticieros

El periodista que se hizo conocido en Crónica TV, como «el pelado de Crónica» quien fue cambiando su postura y el trato con los entrevistados y seguidores del canal, al punto de que era evidente que los menospreciaba y se burlaba ensayando un acting de abogado en muchas oportunidades, quedan en ridículo por sus afirmaciones.

Así las cosas, su postura llamó la atención de las autoridades de A24, que necesitaban un reemplazo de Viviana Canosa, con su discurso anti peronista y el odio a todo lo que parezca popular, por eso fue tentado con su propio programa y el pelado no lo dudó.

Al parecer, el cariño incomprensible de algunos a los que maltrataba y aún así le decía «gracias pelado» no es el mismo de la audiencia del canal, para quienes Trebuc no es Canosa, se le nota todo muy improvisado y que no tiene esa «clase» que buscan en sus periodistas, el pelado da grasa y eso lo deja en un limbo donde ya no es ni popular ni de la élite, es solo el pelado de Crónica.

Tanto repudiar a los populares, ahora el pelado es repudiado por el público que creyó podía ser el inicio de su historia como el sucesor del Baby pero quedó como un triste bufón.

El debut del Pelado en

@A24COM se encuentra ULTIMO en los canales de noticias con 0,9