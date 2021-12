Pacagnini: «Marcharemos contra el Presupuesto de ajuste bonaerense»

Ante los debates por el Presupuesto 2022 de Kicillof, que sus ministros defienden en la legislatura, se realizará hoy 11 hs una marcha de Plaza Italia a la Legislatura en La Plata. Allí habrá un acto en rechazo a este Presupuesto, donde legisladores electos del FIT Unidad plantearán también las medidas a tomar en beneficio del pueblo trabajador. Guillermo Pacagnini, diputado provincial electo del FIT Unidad en la banca rotativa y dirigente de la CICOP y el MST, señaló: «Vamos a marchar contra un Presupuesto de ajuste, precarizador, represivo y de endeudamiento, en una convocatoria abierta y unitaria del Frente de Izquierda Unidad y sus partidos: MST, PO, PTS e IS, junto a 40 organizaciones y sectores.



La única movilización en rechazo a este proyecto que el PJ y Frente de Todos negocia con la derecha de Juntos y Espert porque coinciden en el acuerdo del gobierno de Alberto y Cristina con el FMI. Además, votarán una ley impositiva con aumentos del 50% en el inmobiliario y 70% en automotor, afectando a trabajadores y sectores populares».



Por su parte, Vilma Ripoll, diputada nacional electa del FIT Unidad – MST en la banca rotativa, agregó: «También tratarán un nuevo endeudamiento por otros 474,5 millones de dólares y más de 124 mil millones de pesos, convalindado la deuda de Vidal que tanto denunciaron. Una mayor hipoteca que paga el pueblo con un Presupuesto 2022 muy por detrás de lo que hace falta en salud, que recorta las partidas para mujeres, género y diversidad en relación a la inflación, lo mismo en trabajo, infraestructura o vivienda. Para aumentar salarios, jubilaciones y partidas sociales, hay que poner un impuesto permanente y progresivo a los dueños de la Provincia, eliminar los más de $ 40.000 millones con que Kicillof subsidia a la enseñanza privada y no pagar la deuda a los bonistas».



CONVOCAN: Frente de Izquierda Unidad (MST, PO, PTS, IS) junto a 40 organizaciones y sectores de trabajadores, docentes, juntas internas estatales, de salud, derechos humanos y víctimas del gatillo fácil, estudiantiles, de género y diversidad, sociambientales como No a la mina – Autoconvocadxs La Plata o la RedEcosocialista y movimientos sociales combativos como el MST Teresa Vive, Polo Obrero, el FOL, Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, MTR 12 de Abril, Igualdad Social, MAR – 17 de Noviembre, MDL, Mujeres en Lucha.