Olavarría: Prendió fuego a su novia con nafta y la abandonó en la puerta del hospital

Ocurrió el viernes en Olavarría. Por el hecho, el hombre fue detenido.

Salvaje intento de femicidio. Una joven de 20 años fue prendida fuego por su pareja en Olavarría, quien quedó detenido.

El hecho ocurrió el viernes en calle 8 al 1600 del mencionado distrito, en el centro sudoeste del interior bonaerense.

Fuentes judiciales informaron a Télam que una joven, identificada como Aylén Acevedo, ingresó al Hospital Municipal con graves quemaduras y esta tarde seguía en estado reservado y en terapia intensiva.

Según las fuentes, tras tomar testimonios y obtener distintos elementos de prueba, el novio de la joven, llamado Fabián Sánchez, fue aprehendido como sospechoso de haberla prendido fuego tras rociarla con nafta.

La fiscal Serrano lo indaga por el delito de «homicidio doblemente agravado por el vinculo y por haber sido perpetuado por un hombre en perjuicio de una mujer mediando violencia de género en grado de tentativa y en contexto de violencia de familia y género».

En ese marco, un grupo de personas atacó a piedrazos la casa de Sánchez y rompió las ventanas de un auto que estaba en el lugar.

Testimonio desgarrador

Familiares de la víctima hicieron un vivo en Facebook para reclamar Justicia: “La prendió fuego con un bidón de nafta. Se le caía la carne y la dejó afuera del hospital, sola, quemada. No fue capaz ni de entrar a pedir un médico”.

«No me calmo nada. Este hdp prendió fuego a mi hermana Aylén Acevedo. Ella está en estado critico, está mal y él sigue diciendo que se quiso suicidar. Mentira, no nos callamos, que no quede así. Vivas nos queremos, por Aylén y por todas, gritemos», escribió Rocío, hermana de la víctima en su Facebook.