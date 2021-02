Nuevas señalizaciones contra la violencia institucional

A 10 años de la Masacre de Carcova y a 20 del femicidio de Natalia Melmann, la Secretaría recordó a las víctimas.



Como parte de la política de señalización contra la violencia institucional que lleva adelante la Secretaría, esta semana se descubrieron dos nuevos carteles. El primero es para recordar a las víctimas de la conocida «Masacre de Carcova». Así, el miércoles 3 de febrero, a 10 años del asesinato de Mauricio Ramos y Franco Almirón a manos de la policía bonaerense, se realizó un acto en la Plaza de los Trabajadores de José León Suárez, que contó con la participación de autoridades nacionales, provinciales y locales.



Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación expresó: «Debemos mirar el camino de Memoria, Verdad y Justicia, que permitió que podamos vivir en democracia. Los carteles tienen un significado muy importante, que es que no pase desapercibida la pérdida de estas personas. Tenemos que generar un antes y un después en los casos de violencia institucional para que no haya más pibes y pibas muertos y muertas a manos de la policía y para que no tengamos que colocar carteles todos los años».



En el encuentro también se realizó la lectura de un documento de organizaciones sociales, a cargo del único sobreviviente de la masacre, Joaquín Romero, y de María Elena y Analía Ramos, y Belquis Almirón, familiares de los jóvenes asesinados.



Además del secretario de Derechos Humanos, estuvieron presentes el intendente de San Martín, Fernando Moreira, el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Matías Moreno, el Padre Pepe, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, el diputado nacional Leonardo Grosso, y el actual ministro de Obras Públicas y ex intendente de San Martín, Gabriel Katopodis.



El segundo cartel descubierto fue en Miramar. El jueves 4, en la plaza de la Memoria de Miramar, Horacio Pietragalla Corti, Matías Moreno y el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, acompañaron a los familiares de Natalia Melmann, a 20 años de su femicidio, a manos también de la policía bonaerense.



«Esta señalización que hoy hacemos es para mantener viva a Natalia y que cada chico o chica que pase por acá sepa quién fue. Desde la Secretaría, estamos fortaleciendo la formación de las fuerzas de seguridad en todo el país», expresó Pietragalla Corti durante el emotivo homenaje.



Las señalizaciones tienen como propósito mantener viva la memoria y el reclamo de justicia, como herramientas fundamentales en la lucha contra la violencia institucional.



LOS HECHOS

El 3 de febrero de 2011 Mauricio Ramos y Franco Almirón fueron ejecutados por efectivos de la policía bonaerense, mientras que Joaquín Romero sufrió heridas de gravedad. Los tres jóvenes se dirigían a buscar cartones a los basurales de CEAMSE cuando se detuvieron a observar cómo la policía reprimía con extrema violencia a un grupo de vecinos del barrio Carcova, de José León Suárez, cuando intentaban rescatar mercadería de un tren carguero que había descarrilado por desperfectos en los rieles. Todavía se aguarda la realización del juicio oral por los homicidios de Franco y Mauricio.



Natalia Melmann fue vista por última vez el 4 de febrero de 2001 y cuatro días después su cuerpo apareció con signos de abuso y violencia. La autopsia reveló rastros de cinco perfiles genéticos dentro del cuerpo. Por su caso, fueron condenados los efectivos de la Policía Bonaerense Ricardo Suárez, Oscar Echenique y Ricardo Anselmini y Gustavo Fernández, alias «El Gallo», recibió una condena de 25 años que luego fue reducida a 10, acusado de ser el «entregador» de Natalia. Al día de hoy, todavía no fueron condenados todos los responsables.