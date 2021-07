Nueva temporada de Suyay con dramaturgia y dirección de Pilar Ruiz en Espacio Callejón

El sábado 7 de agosto comienza una nueva temporada de Suyay, obra escrita y dirigida por Pilar Ruiz con la actuación de Agustina Groba. Las funciones serán presenciales los sábados de agosto, a las 22.30 horas, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. La obra forma parte de la selección de monólogos del Festival Monoblock II.



Sinopsis

Gringuita espera a Suyay en el establo a la hora de la siesta.

Hoy, ya no es como ayer. Los días de Suyay no son los mismos, desde que cambiaron algunas cosas en su cuerpo y en su hogar.

Gringuita espera, la siesta avanza y el calor también.



Ficha artística-técnica

Actuación: Agustina Groba

Música original: Luciana Morelli

Fotografía y video: Francisco Castro Pizzo

Diseño gráfico: @serhumanodibuja

Producción ejecutiva: Poética Resiliencia

Prensa: Marisol Cambre

Asistencia de dirección: Julia Odelli Craig

Dramaturgia y dirección: Pilar Ruiz



Desde el sábado 7 de agosto a las 22.30 h

Espacio Callejón – Humahuaca 3759 – CABA

Entradas por Alternativa teatral: click

Localidades: $700 – Estudiantes y jubilados: $600

Instagram: click – Material fotográfico y trailer: click

Duración: 50 minutos

Hasta el sábado 28 de agosto

El aforo es reducido y con distancia entre espectadores, que deben permanecer durante toda la función con barbijo.

Palabras sobre la obra

«Pilar Ruiz llama a su pieza Suyay y mediante su voz ilumina algo más que una historia particular. La obra retrata un marco social desde la construcción de la oralidad y la perspectiva infantiles de una joven enamorada y disidente. Solo la fauna, Luna, una yegua blanca, puede escuchar su imaginación y asomarse a su deseo y decepción. Suyay, con la ternura de la ingenuidad, piensa que el amor es más que una espera interminable, cree que es algo que se puede enseñar«, Ariel Farace – Prólogo de la publicación en Libros Drama, para el Festival Monoblock II.



«El texto de Pilar Ruiz es, la presencia de lo femenino agrietado por la clase social, pero, a la vez, sujetado por el amor. Y, ante todo, por la inocencia de la infancia: si género y clase social son, precisamente, roles y construcciones de la sociedad, Suyay nos grita, en una lengua ajena a la nuestra, que habrá que volver a mirar con los ojos limpios, que deconstruir a la sociedad y librarla de opresiones de clase y de género es difícil, muy difícil, pero que son de esos desafíos que valen la pena», Brian Majlin – Página 12.



«Groba construye a la Gringuita con un gran trabajo desde lo corporal, desde los focos y el desequilibrio que propone… La obra tiene un juicio claro a lo que está sucediendo, a la condición de oprimida de Suyay, a ciertas zonas con matices sexuales, a la esperanza de un mundo en el que el rol de la mujer sea otro y demás. Pero, lejos de regodearse en ellos, están dichos casi al pasar y con inocencia a partir del discurso infantil y, en ese delicado equilibrio, estos tópicos crecen en el espectador sin sentirse nunca como impuestos. En esto, así como en la musicalidad del texto, se ve la sólida mano de la directora y dramaturga que no busca aquí una respuesta aleccionadora sino plantear una situación compleja sin soluciones predigeridas»,Gabriel Isod – La Nación.



Sobre Pilar Ruiz

Actriz, directora escénica, dramaturga y docente. Graduada de Profesora de Artes en Teatro, UNA. Actualmente es maestranda en Teatro y Artes Performáticas, UNA. Cursó la Maestría en Dramaturgia, UNA. Ganó el Premio estímulo Banco Ciudad + CTBA con su obra Aire de montaña, que en este momento se encuentra en proceso de ensayos. En 2018 recibió la Beca de Formación del FNA, para profundizar sus estudios en dramaturgia en la Sala Beckett de Barcelona, España. Obras escritas y dirigidas: Bailan las almas en llantas, Suyay, De los héroes que no aterrizan en las islas de los cuentos, Descansa y En el fondo. Obra escrita, ganadora del Premio EDIE-2016: Creerás en este poema. Dicta clases de actuación en el ámbito universitario y clases de dramaturgia es sus talleres privados.