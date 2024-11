Monotributistas Asociados República Argentina (M.A.R.A) denuncia la guerra de las Obras Sociales contra los monotributistas

La asociación Monotributistas Asociados República Argentina (M.A.R.A) ha conseguido una reunión presencial con el Gerente General de la Superintendencia de Salud para el día 02/12/2024, con el objetivo de elevar los reclamos de los monotributistas en materia de salud.

Hechos destacados:

Decreto 955/2024: se eliminó la obligatoriedad de que las Obras Sociales afilien monotributistas y sólo aquellas que deseen hacerlo se han anotado en un Registro denominado AGENTES DEL SEGURO QUE ACEPTAN MONOTRIBUTISTAS.

Relevamiento de Obras Sociales (anotadas en el Registro luego del decreto 955/2024): M.A.R.A hizo un relevamiento desde Jujuy a Tierra del Fuego, con pruebas documentadas, donde el 90% de estas Obras Sociales NO AFILIAN monotributistas o los obligan a pagar planes superadores (de aproximadamente $ 96.000 por cada integrante).

Reclamos ante suspensión o recortes en las prestaciones a monotributistas y/o adherentes, en especial personas con discapacidad, enfermedades oncológicas, diabéticas, etc: muchas Obras Sociales están utilizando artilugios para deshacerse de los monotributistas que tienen afiliados.

Declaraciones:

«La guerra de las Obras Sociales contra los monotributistas es un tema grave que afecta a miles de personas en Argentina. Es hora de que se tomen medidas para garantizar que los monotributistas tengan acceso a la cobertura médica que necesitan», declararon desde M.A.R.A.

La Contadora Noelia Villafañe, Presidente de M.A.R.A expresó: «Si las Obras Sociales no querían afiliar monotributistas, pues no se hubiesen anotado. El anotarse al Registro, sabiendo que NO van a dar prestación, ya que el monotributista no va a poder pagar plan superador, es una *ESTAFA* . Es por eso que le ofrecimos al Gerente General de la Superintendencia de Salud elevarle todo este trabajo de campo ya que es bochornoso el actuar de la mayoría de las Obras Sociales.»

Desde M.A.R.A sugieren esperar al resultado de esta reunión para ver que acciones judiciales se tomarán en el caso de que no se solucione el conflicto.

