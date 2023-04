Mendoza: Luego de la detención de Cacho Garay su mujer reveló graves situaciones de violencia

Después de la detención de Cacho Garay tras la denuncia por violencia de género por parte de su esposa, se conocieron más detalles de los abusos que declaró Verónica Macías.

Según denunció la esposa del artista, padece violencia familiar desde hace 13 años. “Posee armas que me las ha exhibido, no puedo precisar datos de las mismas ya que no lo recuerdo ni puedo indentificarlas. Tampoco me deja trabajar de forma independiente con otras personas”, expresó.

Y detalló: “Me ha abofeteado, me ha tirado del pelo, me ha tirado vasos de agua en la cara. Durante mi relación de pareja con Juan de Garay, he sido obligada en muchas circunstancias a tener relaciones sexuales con él y con otras personas bajo su observación y participación”.

El abogado de esposa de Cacho Garay contó, además, que ella no quiere volver a su casa y actualmente se encuentra en un refugio para mujeres.

Qué denunció Verónica Macías Bracamonte

El abogado penalista explicó que existió una primera denuncia, radicada en Villa Carlos Paz (Córdoba) por “un hecho de violencia que había perpetrado en el Hotel Eleton”. “Viene de un largo período de sufrir violencia en todos los sentidos”, comenzó diciendo.

“De esto hay testigos y el hotel rápidamente activó un protocolo para estos casos: puso un guardia en la puerta y posteriormente pasó a comunicarle al Sr. Garay que se tenía que retirar de la habitación”, contó.

Previo a la detención de Cacho Garay de este miércoles, el letrado explicó que el lunes la mujer fue “con una consigna policial a su casa matrimonial” para retirar sus pertenencias, aunque no pudo hacerlo. “Estamos llevando a cabo todos las dirigencias necesarias para llevar a cabo la exclusión del hogar de Garay y que ella pueda volver a su casa”, remarcó.