Litza y Ambrosini hacen clientelismo con la nuestra, entregaron más de 300 tablets a vecinos de Avellaneda

En un acto que se llevó a cabo en la UNDAV en el marco del programa Conectando con Vos.

En el auditorio de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), la diputada nacional por el Frente de Todos y referente del Frente Renovador, Mónica Litza, y el presidente de Enacom, Claudio Ambrosini, entregaron más de 300 tablets a vecinos de Avellaneda.

También participaron de la actividad el rector de la UNDAV, Jorge Calzoni, y el senador bonaerense Emanuel González Santalla.

Es decir, las principales cabezas del acto, todos funcionarios públicos, se juntan para la foto, para hacer clientelismo con el dinero público y de paso hacer campaña sin poner un peso de sus bolsillos, de trabajar ni hablar.

Quizás dos de los máximos exponentes de vivir del Estado haciendo el mínimo esfuerzo lo representan Mónica Litza, que siempre lleva una sonrisa, quizás de tanto escuchar a Palito Ortega y el otro es el impresentable de la política local Emanuel González Santalla, el señor exprópiese, quien salto del HCD de Avellaneda a la Cámara de Senadores bonaerenses donde casi no ha presentado proyectos y los pocos que presentó refieren a la expropiación de ciertos inmuebles que no son de interés social ni benefician a los vecinos sino a puntuales espacios políticos donde encuentra militancia y beneficios este señor, que solo se lo ve disfrutando de reuniones y actos, lo cual no está mal, si además cumple su función legislativa.

A través del programa Conectando Con Vos, las autoridades entregaron tablets a vecinos y vecinas de Avellaneda.

Durante el acto, Litza destacó el rol del Estado presente y sus políticas públicas “que permiten el desarrollo humano”.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw