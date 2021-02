Mayra Mendoza, Quilmes se desangra y ella está en otra

Hace meses que los vecinos de Quilmes están movilizados, indignados y atemorizados por la ola de robos violentos que no terminan, muchos esperaban un cambio con la salida de Martiniano Molina, que tuvo una elevada tasa de delitos donde ni sumando a las fuerzas federales la cosa mejoro.

Oportunamente critiqué la falta de ideas prácticas para bajar el delito, tanto Molina como ahora Mayra, en lugar de pensar estrategias coherentes, ambos y sus equipos apuestan a gastar millones en los medios y que así parezca que algo mejoró pero el sol no se puede tapar con un dedo.

Los políticos subestiman la inteligencia de los ciudadanos y olvidan que hoy las redes sociales informan más que los medios de prensa y que en el instante un hecho delictivo se hace conocido en las redes sociales, con lo cual no tener un plan de trabajo queda en evidencia.

No se trata de cambiar jefes policiales, traer fuerzas federales o comprar más patrulleros, como en cualquier lugar del mundo la eficiencia pasa por tener una metodología de trabajo, un plan de trabajo y tener reuniones con el Poder Judicial y el Ministerio Público para coordinar un trabajo donde cuando la policía detiene y no hay dudas de que se trata del delincuente no se vaya en libertad, porque entonces nada sirve.

En Quilmes todo está desorganizado, la propia personalidad de la intendente Mayra Mendoza le juega en contra y es de una enorme imprudencia no solucionar los reclamos de inseguridad y en el mismo día que matan a un vecino por un robo, sacar un comunicado repudiando el ataque a una Unidad Básica de Villa Corina en Avellaneda.

Si Mayra Mendoza cree que Sergio Berni le va a mejorar en algo la seguridad en Quilmes, no tiene ni idea de lo que es un plan de seguridad, Berni es bueno, solo bueno hablando, tiene oratoria y tiene calle para responder, pero no tiene planes porque no sabe y su entorno que lo acompaña desde su paso por el ministerio de seguridad de la Nación, tampoco tiene idea de lo que es la inseguridad en el Conurbano.

Dos hechos conmovieron a los vecinos de Quilmes, el robo al Jefe de Bomberos de la Policía de la Ciudad en Ezpeleta con tiroteo incluido y el asesinato en un robo de un joven de tan solo 18 años para robarle la camioneta, también en Ezpeleta.

En el primer hecho, Walter Ramón Cáceres quien tiene rango de Comandante Director de la Policía de la Ciudad y recordado por ser el único sobreviviente de la explosión de la perfumería Pigmento de Villa Crespo, fue abordado por delincuentes cuando ingresaba a su casa cerca de las 10 de esta mañana, efectivos policiales acudieron a la vivienda de Cáseres, ubicada en la calle Madame Curie al 4500 de la localidad bonaerense de Ezpeleta Oeste, en dicho partido de la zona sur del conurbano, tras un llamado al 911 que alertó sobre un robo en su propiedad.

Voceros judiciales y policiales informaron que una vez en el lugar, los uniformados se entrevistaron con Cáseres, quien tenía un corte en su cabeza y les relató que 20 minutos antes cuatro asaltantes lo habían sorprendido en la puerta de su casa a punta de pistola, cuando había llegado junto a su esposa, agente de la Policía Federal Argentina (PFA).

Los ladrones ingresaron a la propiedad y le sustrajeron un teléfono celular, dinero en efectivo y electrodomésticos. Cuando los delincuentes intentaban escapar, el hombre se identificó como miembro de una fuerza policial y extrajo su arma reglamentaria, tras lo cual se originó un breve tiroteo.

De acuerdo a su relato, los asaltantes lograron subir a un auto Volkswagen Vento de color blanco, que recibió varios impactos de bala y en el cual huyeron rápidamente, informaron fuentes policiales.

El segundo hecho criminal sucedió anoche cerca de las 21:00 hs aproximadamente en la calle 469 entre Cuba y Florida del barrio Villa Augusta.

Padre e hijo regresaban del trabajo a bordo de una camioneta. Cuando ingresan al garage son sorprendidos por dos delincuentes armados que los amenazan para robarles la camioneta y disparan un tiro al aire. ante la situación la esposa comienza a los gritos y Marcos defiende a sus padres.

Los delincuentes le disparan y huyen del lugar sin robar nada dejando herido de gravedad a MARCOS IGNACIO MENDOZA, de tan solo 18 años.

Un disparo en el pecho y otro en el hombro. No esperaron a la policía ni a la ambulancia, lo cargan en la misma camioneta hasta la Clínica San Martín donde falleció.

Según medios locales el padre también fue herido no de gravedad. Otra víctima de la inseguridad, un joven trabajador, una familia trabajadora, muy querida en el barrio , vecinos desde siempre. Hoy hablaban de una marcha en pedido de justicia.

QUILMES, un distrito muy castigado por la delincuencia y falta de acciones siendo noticia a diario por varios hechos de inseguridad, siguen llorando a víctimas inocentes.

Sin palabras, fuerza a esos padres, que a estas horas se encuentran haciendo los dolorosos trámites, mientras esos delincuentes deben estar en algún otro raid delictivo.