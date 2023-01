Maximiliano Gallucci, un mentiroso sin ideas

Ya lanzados a la campaña política, cada uno por su lado busca atraer a sus votantes, mientras Ferraresi equivocadamente cree que con gastar millones en clubes se asegura la intendencia, dejando de lado cuestiones más importantes para la mayoría de los vecinos como lo es la seguridad, la salud y la educación.

Pero, en la oposición la falta de inteligencia los lleva a hacer una campaña plagada de mentiras a los vecinos y se pierden una oportunidad real de ser creíbles, de generar confianza y hasta parecer inteligentes, llamar mentiroso a Maximiliano Gallucci es lo mínimo que se puede decir de una persona que se presenta como abogado y licenciado en Ciencias Políticas, pero propone hablar a los vecinos sobre seguridad con fórmulas mentirosas y que ya demostraron que no sirven para nada.

Escuchemos su propuesta y voy a señalar sus mentiras con fundamentos y no como propone este concejal que sigue demostrando NO SABER y estar mal asesorado, así, más que un cambio su plan de seguridad solo es más de lo mismo y un fraude a los que quieren un cambio real y no promesas.

Dice Gallucci que es una prioridad del intendente y de los concejales, sí, pero a la fecha ni los intendentes ni los concejales entre los que se cuentan varios abogados en el bloque de la oposición, Gallucci, Diana, el ex concejal y referente Sebastián Vinagre o el mismísimo Otero en su momento, ninguno se tomó ese rol enserio, la prueba evidente es que ninguno a la fecha hizo una sola denuncia formal en la justicia por un montón de hechos que así lo ameritaban, especialmente en el área de seguridad.

Dice que hay tres pilares, decisión, planificación e innovación, pero no desarrolla sus tres pilares, entonces, es un cliché una propuesta vacía de contenido que le pareció interesante o que alguien le sugirió, como sea, es un irresponsable.

Demuestra tocar de oído y no entender nada sobre seguridad cuando enuncia sus «ejes» y pone en primer lugar UN MAPA DEL DELITO, una idea que viene en la política de la mano del ex diputado y empresario Francisco de Narváez, que tuvo como único mérito el conseguir muchos votos, pero que termino siendo un sitio sin actualización y que no mejoró en nada la seguridad.

Otro ejemplo concreto porque me sobran argumentos para demostrar que Gallucci no sabe de lo que habla lo encontramos en la gestión de Martiniano Molina en Quilmes, que puso en la secretaria de seguridad a la mujer que armó el mapa del delito de Quilmes, Analía Pauluzzi que terminó denunciada y su gestión fue de las peores, amén que también ese mapa dejó de funcionar ni bien asumió, lo que demostró que una vez más se mintió y uso a los vecinos con fines políticos.

Esa articulación que dice debe existir entre municipio y provincia es otra mentira, Molina la tuvo con Ritondo y Quilmes era un municipio peligroso, nunca pudieron controlar la inseguridad y en su gestión Molina cambio 4 secretarios de seguridad y terminó con varios jefes policiales propuestos imputados o detenidos por delitos graves. Les dejo una foto por si no se acuerdan.

Siguiendo con las mentiras y pavadas de Maximiliano, sin necesita un mapa para saber dónde actuar, estamos en el horno, primero bien podría haber trabajado en él y llegar con algo concreto a la propuesta, digo, no es tan difícil hacer un mapa, los hacen los chicos en la primaria. Por otro lado, basta con recorrer el partido para darse cuenta de qué pasa, pero la cosa no pasa por ahí, raro un abogado no lo entienda, eso o se hace?.

Su segunda propuesta es que el sistema de seguridad municipal les de la herramientas??, bueno lo tira y sigue, porque tampoco sabe lo que está diciendo, pide algo que ni el sabe de qué se trata, con lo que hoy existe sobra para combatir el delito, pero el problema no es solo la decisión política sino que pasa por otro lado que es el verdadero problema y Gallucci o no lo sabe o prefiere seguir siendo cómplice.

Tercera medida sistema eficiente de alerta temprana, bueno, tampoco lo desarrolla pero acá le voy a explicar a este personaje que la frase suena linda, pero no existe un sistema eficiente de alerta temprana, en todo caso hay algo que se llama prevención, es lógica pura, una alerta es sobre un hecho consumado, será en todo caso un sistema de respuesta eficiente, con menos tiempo de respuesta pero no una alerta temprana, eso no existe en la realidad, esto pasa cuando ven o leen cosas que no comprenden y que los que lucran con el negocio millonario de la seguridad te quieren vender, pero que terminan no impidiendo el delito.

Cuarto el sistema de articulación de seguridad municipal y provincial, digo, este muchacho además de hacer videos y hablar de lo que no sabe, en algún momento se pone a pensar en lo que dice?, parecería que subestima el conocimiento de los vecinos o no le importa quedar como un imbécil y no hay otra forma de definir a quien en un video suma todas las mentiras y propone medidas que se probaron y fracasaron, medidas de su propio espacio político, es decir, cuando se reúnen no tienen una autocrítica para mejorar?.

Insisto, el intendente Jorge Ferraresi regaló su continuidad al elegir mal sus prioridades políticas, miles de vecinos como YO que me incluyo queremos más seguridad, más calidad en educación y no los mamarrachos que hoy tiene Avellaneda con docentes que no son docentes y que se jubilan con cargos directivos cuando son un fraude y eso porque ninguno de los concejales se informa y menos hacen algo, mejorar la salud que bastante deja que desear, de ¿qué sirve gastar millones en clubes? si te lesionas y no hay un lugar decente donde atenderte.

Les voy a resumir a los vecinos por donde pasa la inseguridad en Avellaneda y en general, sin sanción, sin pena hay reincidencia, solo en el partido de Avellaneda, de 20 aprehendidos diarios 20 o 19 recuperan la libertad en horas, los fiscales aplican el Art. 161 C.P.P que les permite disponer la libertad del aprehendido al que solo se lo notifica de la imputación y el proceso en su contra, entonces poco les importa no volver a delinquir si total no pasa nada. Otro motivador de delincuentes son las casas de compra y venta de celulares que funcionan como supuestos talleres pero no reparan nada, donde los motochorros principalmente llevan a diario alrededor de 20 celulares en casas chicas a 200 en lugares donde se venden equipos o los desguazan y se venden las partes como repuestos, esos lugares en Avellaneda no los controla nadie y creo que a todos le han robado un teléfono o conocen a alguien. El otro foco importante de atraer delincuentes es la droga, en Avellaneda a veces se persigue el narcomenudeo pero nunca el narcotráfico y hay narcotráfico en Avellaneda, incluso algunos lavan dinero con negocios inmobiliarios donde encuentran socios políticos, eso tampoco lo sabe Gallucci??.

El problema principal a tratar es el de la justicia y luego el policial, porque si los fiscales y los jueces hicieran su trabajo como corresponde, los policías no tendrían más que hacer las cosas bien o terminar procesados y sin trabajo, hacer las cosas de otra manera es fracasar.

Ahora bien, ni Gallucci ni ninguno de los concejales o referentes de la oposición a la fecha hicieron una sola denuncia penal, no cuestionaron nunca a ningún fiscal de Avellaneda y por ejemplo la UFI 4 temática de drogas viene haciendo la plancha, me consta de que le han girado investigaciones sobre venta de drogas que nunca investigo y esto se sabe incluso en la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires a cargo de Julio Conte Grand, un macrista que estimo los va a recibir sin problemas y les puede mostrar las estadísticas negativas de Avellaneda en cuanto a causas de drogas, corrupción y la puerta giratoria, vayan e infórmense antes de tomarnos a los vecinos por brutos porque así solo dan asco.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw