Maximiliano Gallucci genera risas y criticas entre los vecinos

No pueden parar, así de ridículos son los concejales y dirigentes de Juntos por el Cambio en Avellaneda, los vecinos ya no pueden ser seducidos por las promesas de estos personajes que cuando fueron gobierno no aportaron nada y terminaron destruyendo lo que quedaba.

Obsesionados con hacer campaña en base a la inseguridad, creen que los mismos que fomentaron la narco Procuración General, la corrupción policial y llevaron los delitos a estadísticas históricas, ahora tienen la solución mágica.

Maximiliano Gallucci es quizás el menos indicado para hablar de ética y moral, por lo que siempre les recuerdo, cobrar varios sueldos estatales y negarse a presentar la declaración jurada patrimonial pública.

Cree este personaje, que con simular preocupación basta para que las cosas mejoren en cuanto a la inseguridad. No no es así, todo bien que te guste jugar al «payaso» y generar risas, pero no hay que tirar de la soga.

Dejo algunos de los comentarios de los vecinos a las publicaciones de este miembro de Juntos por el Cambio.

Dijo Gallucci:

Maxi Gallucci



–Los vecinos estamos cansados de la inseguridad y el Municipio sigue mirando para otro lado. Hoy estuvimos escuchando a los vecinos de Avellaneda.-



–Vamos a seguir trabajando para que la inseguridad NO defina nuestro plan de vida.–

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw