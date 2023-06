Matías Ascurra, el gato por liebre que le vendieron a Milei

Matías Sebastián Ascurra, CUIT: 23-27198516-9, es el «candidato» a intendente por La Libertad Avanza en Avellaneda y fue anunciado a los medios por Arnaldo “Pepo” Díaz, el referente en el distrito de Javier Milei, ambos una mala elección de «la peluca malvada» al igual que otros impresentables de la política local que rodean a este rejunte de perdedores.

Así el dirigente, se refirió a la confirmación de Ascurra para la intendencia y a la posibilidad de que Guillermo Britos compita por la gobernación aunque aclaró que no está confirmado y reconoció que es un hombre con experiencia en uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos y es la inseguridad.

Guillermo Britos, ha llevado una vida política sana y es una persona formada, ex Comisario General de la Policía Bonaerense, lo que para ignorantes puede ser sinónimo de poder atender la inseguridad, pero para los que conocemos sobre política y seguridad, mejorar las estadísticas depende y mucho de tener el valor para modificar y remover el corrompido sistema judicial, por donde pasa gran parte de la responsabilidad en la reincidencia de delitos y libertad expres de delincuentes. Por lejos, Britos es el mejor candidato que hoy nos da la política y en eso Díaz no debería estar de acuerdo o poner dudas porque no tienen nada mejor.

Arnaldo Pepo Díaz, tiene poco en común con las ideas libertarias y es muy curioso que sea quien hoy indica quien es del espacio y quien no, además de opinar como si tuviera alguna autoridad para hacerlo y es porque los que somos de Avellaneda tenemos buena memoria y este personaje asomaba en política como dirigente de la juventud del PRO, hasta que dio un salto al Frente Renovador de Sergio Massa, donde rascaban un puesto junto a Matías Ascurra, Sandra Alice, Rubén Alice, Armando Bertolotto y otros que terminaron en Cambiemos y en el Frente de Todos, eso sí, el negocio de la rosca política lo siguen manteniendo intacto, por eso las declaraciones de Matías Ascurra suenan tontas y falaces, ¿sabe Milei quienes lo representan en Avellaneda?

Por si fuera poco en las redes llueven acusaciones contra quienes «manejan» la representación de Milei.

La noticia del día y el candidato más gato que liebre

Desde el partido La Libertad Avanza confirmaron al precandidato a intendente en Avellaneda. Se trata de Matías Ascurra, quien es abogado, tiene 44 años, nacido en el distrito y proveniente de la agrupación Juan Bautista. Es del “riñón” de Javier Milei.

Si este mercenario de la política, que ha pasado por varios partidos, es del riñón de Milei, Javier va a necesitar más temprano que tarde un donador. También un pajarito me ha comentado que Matías hace tiempo no vive en Avellaneda, sino en Lomas de Zamora, incluso me envió una foto.

«Mí precandidatura fue definida en la mesa política del distrito dentro del espacio. Trabajo en la actividad privada, nunca trabajé en el espacio público», aseguró a modo de presentación Ascurra, en diálogo con Política del Sur.

Bueno digamos que si en la mesa están tus cómplices de la rosca política desde hace más de 20 años, tenías el voto asegurado, lo que no implica que seas la mejor opción. Y acá viene lo mejor, si su presentación es decir que nunca trabajó en el espacio público, es un enorme mentiroso, de hecho no solo trabajó, se benefició de los recursos públicos para hacer clientelismo, quizás muchos lo ignoran, pero Matías trabajó y se benefició de su vínculo con Emiliano Bursese cuando este era secretario de Desarrollo Social en el municipio de Lanús y antes obtenía recursos económicos de concejales del Frente Renovador de Avellaneda, lo cual si bien no era por su trabajo, es mucho peor, vivía su aventura política con la nuestra.

Asimismo, destacó que “siempre fui opositor a este gobierno porque se ve que las cosas la están haciendo muy mal».

Otra mentitonta de Matías, ¿de qué manera era opositor?? en silencio? a la fecha siempre ha sido un satélite buscando hacer un negocio personal más que alguien preocupado por el bien de los vecinos, tampoco es coherente que un candidato a intendente solo sea un relator de lo que se vive, ese es un trabajo de los medios, él debería hacer propuestas si es que tiene la capacidad de generar una idea inteligente.

En ese marco, opinó sobre el distrito de Avellaneda: «Vemos que el municipio cada vez está peor, no vemos que reflote en políticas sociales. Creemos que no está funcionando el municipio».

Una vez más habla en tercera persona, quizás buscando llegar a quien lo lee o por algún problemita de seguridad, pero lo importante es que un candidato a intendente no puede decir creemos que no está funcionando el municipio, debe afirmarlo y dar los fundamentos, usar el potencial es de improvisados y de cobardes. Estimo que su amistad con el jefe del bloque del Frente de Todos José Alessi le sirve como fuente de información sobre la realidad política del partido, otro chanta que ha ido y venido buscando seguir viviendo como un rico de la política.

Y ya que habla de políticas sociales, no hace mucho Matías se acercó a Magdalena Sierra, podrá contarnos a los medios y los vecinos qué hizo y por qué lo hizo?

Y atacó al actual intendente: «Ferraresi recibió mucha plata de los gobiernos. Con todo lo que le bajaron, tendríamos que ser Miami».

Otra expresión más de un brabucón que de un político serio, cuesta creer que este personaje sea abogado y hable sin justificar una sola de sus afirmaciones o peor aún, que diciendo que sabe, no haya recurrido a la justicia denuncia mediante para que se investiguen las irregularidades que alegremente tira, como si hacer política solo fuera decir cualquier cosa y prometer lo que no van a cumplir. Cuando Ascurra dice que la gente está cansada de lo mismo de siempre, debería mirarse en un espejo, Alessi, Pepo Díaz, los Alice, Bertolotto, son más de lo mismo, llevan años dando vueltas, rosqueando con la política y ¿ustedes hablan de lo nuevo?, Milei, usted ¿cómo explica esto?, son de la casta, no tienen ideología, son mercenarios y por ende pocos fiables. Algunos como su amigo Alessi, no compraron casa en Miami, pero sí una embarcación, por ejemplo.

Son vagos hasta para las entrevistas donde dicen cualquier cosa subestimando a los vecinos y su inteligencia, eso, está mal, hoy, el único militante de la Libertad Avanza nuevo es Silvia Soria que con su falta de experiencia política es más creíble que ustedes, por algo será que comenzaron a decir que no es referente del espacio y está más fuera que dentro, curiosidades del espacio que parece en Avellaneda no tiene nada que ver con lo que propone y dice Milei, he criticado varias de las declaraciones de Soria, pero si de votar lo nuevo se trata, tiene más aceptación que ustedes porque se muestra como es, ustedes son la muestra de lo que no se quiere más en la política charlatanes, mentirosos y cobardes.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw