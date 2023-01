Mario Ishii pidió terminar con los planes sociales, los parásitos y Alberto Fernández lo aplaudió

La clase política argentina sigue siendo una fuente inagotable de limitados mentales y oportunistas, pero juro que me ha sorprendido que el intendente de José C. Paz Mario Ishii, le pidiera en cámara al presidente de la Nación Alberto Fernández que termine con los planes sociales, que se termine con los vagos y los parásitos porque hay trabajo, lo que no hay ganas de trabajar.

Un discurso a la medida de Javier Milei o José Luis Espert, donde desde la más supina hipocresía que lo caracteriza y así incluso ha criado a su familia donde por ejemplo su hija Mika Ishii no es un ejemplo de lo que pregona su padre, a qué se dedica? a ser «modelo», viajar por el mundo y tener su propia marca de mallas.

La joven de 23 años estudia una Licenciatura en Nutrición, es modelo y además tiene su propia marca de bikinis llamada Be Tropic. Pero eso no es lo que genera ruido, sino que la segunda de las cuatro hijas mujeres de Ishii vive una vida de lujo mientras el municipio que gobierna su padre desde 1999 sigue siendo uno de los más pobres de la Provincia, desde que asumió hace 21 años hasta el día de hoy.

Un repaso por su perfil de Instagram muestra a Miku, como se hace apodar, en diferentes ciudades de Europa como Lugano, Suiza; Amsterdam, Holanda; París, Francia; Milán, Italia; Boom, Bélgica, entre otras.

También es propietaria de una de las seis empresas que su padre Mario legó a sus hijos, entre las que se encuentran: Con y Agro, Seis Salas, la Compañía Productora de Carnes S.A, Amina, Kea y Talca Agro.

Todo con el sueldo «honesto» de papá.

“El pueblo ha pasado unas fiestas muy tranquilas, hemos bajado el 60% de los comedores sociales” aseguró el intendente, quien había iniciado su discurso diciendo “En el norte no se puede trabajar por la falta de mano de obra. Yo pido un albañil y no lo puedo conseguir”. “Tenemos que vivir con un propósito, no vivir en crisis llorando todo el tiempo, no se puede llorar más, salgamos a laburar” pidió, con efusividad, el intendente.

Al finalizar, el intendente de José C. Paz aseguró: “No lo estamos consiguiendo porque, desgraciadamente, en época de emergencia Néstor Kirchner sacó un programa Argentina Trabaja que tendría que durar 8 meses, porque era una emergencia. Hoy, con el trabajo que hay tienen que venir a laburar, pero no lo hacen por la gran cantidad de planes sociales que hay”.

Ni el gobierno de Mauricio Macri se animo a tanto, de hecho triplicaron los planes según ellos justificaron buscando mantener la paz social.

¿Cómo seguirá la política? el ajuste será solo en los necesitados?, ahora de recortar parásitos en los cargos públicos, de reducir el gasto del Estado con funcionarios inútiles y corruptos, de perseguir a los evasores, el trabajo precarizado, de eso no se habla.

No hay dudas de que hay miles de planes al adjudicados y vagos entre los beneficiarios, pero hay muchísimos vagos entre los funcionarios con cargos que nos cuestan mucho más caros, insisto, ya que Mario Ishii es el paladín de lo justo y la meritocracia que exponga a todos cómo hizo su patrimonio, tal vez tenga una forma que nos sirva a todos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw