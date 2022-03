Mariano Orellano, ejemplo de machirulo y militante de la ignorancia, en la UCR

Siguiendo con el cabaret en que se ha transformado la UCR Avellaneda, parece que algunos de sus más «picantes» machos online, pretenden censurar las opiniones de quienes opinamos con fundamento, ya que hacerlo sin ellos es quedar en ridículo como este impresentable personajes Orellano.

Todo comienza con el hilo de una publicación en un muro de Facebook, donde suelo dar mi opinión respecto a la decadencia de la UCR local por los enfrentamientos internos y por las denuncias que de cada sector se hacen y digo esto porque no hay dos sectores sino varios disputando poder, porque en política las disputas son por el poder y el dinero, los ideales como diría Marquitos Peña «te los debo».

Coherente con mis dichos y manteniendo los mismos, para no caer en eso de los que no pueden resistir el archivo reafirme en mi comentario sin agresiones a nadie y sin etiquetar a nadie el espantoso espectáculo de los militantes radicales, donde se denuncian dirigentes, discriminación, trabajo en negro, mentiras y negociados. Para que se comprenda, estas internas hicieron que Luis Otero renunciara a la presidencia de la UCR apenas asumido y dio como motivos lo mismo que señalo con la diferencia que lejos de calmarse las aguas todo es un todos contra todos.

Si faltaba un ejemplo con nombre y apellido de lo incoherente que son algunos militantes que les cuesta convivir y respetar al otro me vino solito a decir «Hola soy Mariano» vengo a ofrecer mi corazón, bueno en realidad solo vino a insultarme, sí pensaran que tipo original por insultarme.

Su posteo descolocado y descalificante como si fuera el dueño del muro, de Facebook o un Comisario de un régimen Comunista, vino a censurarme con el argumento de que me auto nombre el Gurú de la honestidad, la moral y buenos procederes, evidenciando que su ironía carece de inteligencia, es decir, para ser irónico y molestar al otro, primero se debe tener información de lo contrario el efecto es quedar en ridículo.

Brevemente voy a decir que Mariano Orellano, es un bocón y un cobarde que es viudo de Silvana Mason, a quien sin conocer compadezco porque debe haber sido difícil convivir con alguien que atrasa en su mentalidad y que tiene comentarios descalificantes sobre las mujeres, es decir un machirulo, prueba de ello es una fotografía que publicó el 14 de marzo del 2019, donde se ve a Florencia la hija de Cristina Kirchner y por detrás el meme del «Negro de WhatsApp», publicación visible para cualquiera y que evidencia su trastornada forma de pensar, pero eso no termina ahí, entre los que le dieron me gusta o gracioso, una concejal se animó a postear jajaja, Silvia Raquel Diana, es decir, que los que se escandalizan por comentarios discriminadores en un chat privado y que ellos sacan a lo público, no tienen problemas en públicamente ofender, difamar y hostigar a una persona que no participa en política y que te puede caer bien o no, debería quedar fuera de estas pavadas de gente sin buenas costumbres.

El coso Orellano ha publicado muchos posteos defenestrando al intendente Ferraresi y contra el peronismo, es un detractor de la asistencia social y de los Moyano, pero parece que los millones que el intendente Ferraresi le ha aportado al Club Argentino de Rugby donde el señor posa en fotos con su casaca no ha manifestado nunca su repudio incluso cuando uno de los Moyano visitó el club, si esto no es hipocresía es tontería, si es mala la asistencia para unos es para todos, aunque sea el CAR.

La incoherencia al parecer de los que forman parte de la UCR no es solo en Avellaneda, el jueves 18 de agosto del 2020, organizaron vía zoom un abordaje sobre «Violencia de Género/Familia, Abuso sexual hacia niñas niños y Adolescentes en Cuarentena» del que participaron Carmen Storani, Verónica Spinelli a cargo de la Fundación Karakachoff y que en el colmo de la hipocresía de esta gente moderaban Silvana Mason y la Dra. Patricia Pena. Digo, nadie ve los posteos de este impresentable en las redes sociales?.

La Constitución Nacional versa sobre la igualdad de todos ante la Ley y ante los gobiernos, desconozco si Orellano tiene alguna carrera de grado, pero es evidente que no asimiló ni los conceptos básicos de ciudadanía en el secundario.

Como periodista y ciudadano, autor de varios artículos sobre la violencia de género y contando con el honor de que la reforma sobre violencia de género y femicidios en la República de México un artículo de mi autoría fue parte de los fundamentos, no puedo menos que reclamarle a las personas que he mencionado aclaren su posición respecto a las publicaciones denigrantes y que están dentro de la violencia de género para ir aclarando un poco si a la UCR o mejor dicho a sus dirigentes les queda algo de coherencia o estas cosas las toman como algo de moda y se cuelgan de esto sin compromiso.

Ya publicada la nota me informan que su esposa falleció, lo que no cambia en nada lo que este sujeto irrespetuoso ha hecho de su vida, lamento su pérdida por su compañera, pero hace un mal homenaje a su memoria seguir siendo una persona que no reflexiona y que anda por la vida creyendo que puede intimidar a alguien con insultos o amenazas.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw